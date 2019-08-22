Macron'dan Boris Johnson'a Brexit mesajı: Müzakereler sürebilir ama İrlanda sınırıyla ilgili...

İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Fransa'nın başkenti Paris'te yapacakları görüşme öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı. Macron, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılması kararına saygı duyulması gerektiğini söylese de, Johnson'ın en çok karşı çıktığı konulardan birisi olan İrlanda sınırı ihtiyat maddesinin (backstop) gerekli olduğunu söyledi.

İki liderin bu konudaki anlaşmazlığı basın toplantısı sırasında kameralara canlı olarak yansıdı.

Johnson, 'backstop'a karşı çıkarak İrlanda adasında Brexit'ten sonra da sınır kontrolleri olmadan bir düzenlemeye gidilebileceği görüşünü savunuyor.

Macron ise 'backstop'un siyasi istikrar ve ortak pazarın bütünlüğünün korunması için kaçınılmaz olduğunu vurguluyor.

Johnson basın toplantısı sırasında 'enerjileri ve yaratıcılıkları sayesinde ilerleme sağlayabileceklerini' kaydetti.

'Backstop' nedir?

"Backstop" bir ihtiyat mekanizması. AB ile İngiltere arasındaki serbest ticaret anlaşması müzakereleri nasıl sonuçlanırsa sonuçlansın Brexit sonrasında Birleşik Krallık'ın parçası olan Kuzey İrlanda ile AB üyesi İrlanda Cumhuriyeti arasında fiziki sınır olmamasının garanti altına alınmasını amaçlıyor.

İhtiyat maddesine göre Brexit sonrasında taraflar arasında bir serbest ticaret anlaşması sağlanamazsa backstop devreye girecek ve Kuzey İrlanda AB yönetmeliklerine uyum sağlamaya devam ederken Birleşik Krallığın kalanında ortak pazardan bağımsız uygulamalar kullanılacak.

İngiltere'de anlaşmaya karşı çıkanlar bu durumun, ülkenin bütünlüğüne zarar vereceğini vurguluyor.

İhtiyat maddesi uyarınca, backstop sürecine girilmesi halinde taraflardan herhangi biri tek taraflı olarak çekilemiyor.

'30 gün içerisinde bir çözüm bulabiliriz'

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Çarşamba günü yaptığı açıklamada İngiltere ve AB arasında Brexit konusunda anlaşılması için 30 gün daha çalışılabileceğini söyledi.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın Brexit konusunu görüşmek üzere gittiği Berlin'deki ortak basın toplantısında konuşan Merkel, "Muhtemelen 2 yıl içerisinde bir çözüm bulabileceğimiz söylendi. Ama önümüzdeki 30 gün içerisinde de bir çözüm bulabiliriz, neden olmasın?" dedi.

Backstop konusundaki tavrına rağmen Macron da bu konuya sıcak yaklaştığını belirtti.

Brexit'in gerçekleşmesi için belirlenen tarih 31 Ekim; Johnson bu tarihe kadar iki taraf arasında bir anlaşma sağlanamazsa Birlik'ten anlaşmasız ayrılmaktan yana.

Ancak anlaşmasız ayrılmanın İngiltere'nin geleceği için ne anlama geldiği bilinemiyor, bu da belirsizlik ortamı yaratıyor.

Daha önce AB liderleri yaptıkları açıklamalarda İngiltere'nin eski başbakanı Theresa May döneminde müzakere edilen Brexit anlaşmasının gözden geçirilmesinin mümkün olmadığını aktarıyordu.

'Kötü çocuk olmak istemem'

Elysee Sarayı'nda gerçekleşecek toplantısları öncesi kameralar karşısına geçen iki lider Macron ve Johnson, backstop konusundaki anlaşmazlıklarına rağmen sıcak bir iletişim dili oluşturdu.

Macron, Alman lider Merkel'e destek vererek iki tarafın da iyi niyetli olması takdirinde bir çözüm bulanabileceğini söyledi.

Bir önceki anlaşmadan çok da farklı olmayan yeni bir anlaşmaya varılabileceğini belirten Macron, 'gruptaki kötü çocuk' olmak istemediğini de sözlerine ekledi.

İngiliz lider Johnson ise Merkel ile Çarşamba günü Berlin'de yaptıkları toplantıdan umutla ayrıldığını aktardı.