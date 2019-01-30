Son Dakika Haberleri: Macron'dan Brexit Anlaşması Açıklaması

Macron'dan Brexit Anlaşması Açıklaması

33 dakika önce

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, mevcut Brexit anlaşmasının tekrar müzakereye açılamayacağını söyledi.

Macron'dan Brexit Anlaşması Açıklaması, System.String[]
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, mevcut Brexit anlaşmasının tekrar müzakereye açılamayacağını söyledi.

Macron, Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde düzenlenen Avrupa Birliği (AB) Üyesi Güney Avrupa Ülkeleri Zirvesi'nde (Med7) yaptığı konuşmada mevcut Brexit anlaşmasının en iyi anlaşma olduğunu ve tekrar müzakereye açılamayacağını dile getirdi.

İngiltere Başbakanı Theresa May'in, Avrupa Birliği (AB) liderlerine, Brexit müzakerelerini yeniden açmak niyetinde olduğunu ilettiği bildirilmişti.

May'in Brexit anlaşması 15 Ocak'ta yapılan oylamada parlamentonun ezici çoğunluğu tarafından reddedilmişti.

İngiltere'nin normal sürece göre AB'den 29 Mart'ta ayrılması gerekiyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 03:32 Kaynak: AA

Cumhurbaşkanı, Fransa, Avrupa Birliği, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erdoğan, SMA Hastalarının İlaç Bedelinin Geri Ödenmesiyle İlgili Sorunun Çözüldüğünü Duyurdu Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sinema Sektörü Temsilcilerini Kabul Etti

AB Ülkeleri, Vize Ücretlerine Zam Yaptı CHP'den TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın İstifa Kararına İlk Tepki
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.1.2019 04:05:23. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Macron'dan Brexit Anlaşması Açıklaması
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]