Son Dakika Haberleri: Macron'dan Cami Saldırılarına Kınama

Macron'dan Cami Saldırılarına Kınama

1 saat önce

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Yeni Zelanda'da camilere gerçekleştirilen saldırıları kınadı.

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Yeni Zelanda'da camilere gerçekleştirilen saldırıları kınadı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Yeni Zelanda'da en az 49 kişinin ölümüne neden olan cami saldırılarını Twitter'dan yaptığı açıklamayla kınadı. Macron attığı Tweet'te, "Düşüncelerimiz Yeni Zelanda'daki Christchurch camilerine yönelik yapılan ağır saldırının kurbanları ve sevdikleri ile birlikte. Fransa, her türlü aşırıcılığa ve dünyadaki terörizme karşı partner ülkeler ile birlikte mücadele ediyor" ifadelerini kullandı. - PARİS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 02:33 Kaynak: İHA

Emmanuel Macron, Cumhurbaşkanı, Fransa, Yeni Zelanda, Politika
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