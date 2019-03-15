Macron'dan Cami Saldırılarına Kınama
1 saat önce
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Yeni Zelanda'da camilere gerçekleştirilen saldırıları kınadı.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron
, Yeni Zelanda
'da camilere gerçekleştirilen saldırıları kınadı.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Yeni Zelanda'da en az 49 kişinin ölümüne neden olan cami saldırılarını Twitter
'dan yaptığı açıklamayla kınadı. Macron attığı Tweet'te, "Düşüncelerimiz Yeni Zelanda'daki Christchurch camilerine yönelik yapılan ağır saldırının kurbanları ve sevdikleri ile birlikte. Fransa, her türlü aşırıcılığa ve dünyadaki terörizme karşı partner ülkeler ile birlikte mücadele ediyor" ifadelerini kullandı. - PARİS
Son Dakika
» Politika
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 02:33 Kaynak: İHA
Bangladeş Kriket Milli Takımı,Yeni Zelanda'daki Kanlı Saldırıdan Son Anda Kurtulmuş
Son Dakika! Erdoğan: Yeni Zelanda'da 3 Türk Yaralandı, Biri ile Telefonda Görüştüm
Demba Ba'dan Cami Saldırısına Sert Tepki
Yeni Zelanda'daki Katliamda Saldırganın Dinlediği Müzik Dikkat Çekti