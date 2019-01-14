Son Dakika Haberleri: Macron'dan Fransızlara Mektup

Macron'dan Fransızlara Mektup

19 dakika önce

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Fransızlara açık mektup yayınladı.

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Fransızlara açık mektup yayınladı. Macron, 'Sarı Yelekliler'in dile getirdiği sorunları görüşmek için vatandaşların da katılımıyla ülke çapında müzakerelerin gerçekleşeceğini açıkladı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 'Sarı Yelekliler'in protestolarına ilişkin Fransa halkına açık bir mektup yayınladı. Macron mektubunda, Fransızların diğer Avrupa vatandaşlarıyla ortak dertleri olduğunu belirterek, vergilerin yüksek, kamu hizmetlerinin yetersiz ve maaşların yetersizliğinin farkında olduğunu söyledi. Bu sebeple çözüm bulmak istediğini dile getiren Macron, müzakere etmek için şiddete başvurmamanın şart olduğunun altını çizdi. Macron, sorunlara çözüm bulmak için 15 Mart'a kadar vatandaşların da katılımıyla ülke çapında müzakerelerin yürütüleceğini ilan etti.

"İŞSİZLİKLE MÜCADELE ANA HEDEFİM" Mektupta, "Her vatandaş, ülkenin yönetiminde, yasaların tasarımında, büyük kararlar alırken kendisini temsil edecekleri seçme hakkına sahiptir. Herkes başkalarının servetini paylaşıyor ve herkesi ortak kaderimiz için karar vermeye çağırıyorum" ifadelerini kullanan Macron, Fransızların bu müzakerelerde ülkedeki sorunlara ilişkin fikirlerini ve önerilerini belirtebileceğini kaydetti. İşsizlikle mücadelenin kendisi için önemli olduğunu vurgulayan Macron, müzakerelerde vergi sistemi, kamu harcamaları, devletin ve devlet kurumlarının işleyişi, iklim değişikliği ve demokrasi konularının ele alınacağını da açıkladı.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 12:21 Kaynak: İHA

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