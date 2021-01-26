Son dakika haberi | - Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan "insani değerler, iklim krizi ve yeni teknoloji" vurgusu - Son Dakika

- Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan "insani değerler, iklim krizi ve yeni teknoloji" vurgusu

PARİS - Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Dünya Ekonomik Forumu tarafından düzenlenen Davos Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, insani değerler, iklim krizi ve yeni teknolojilere vurgu yaptı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Dünya Ekonomik Forumu tarafından düzenlenen Davos Zirvesi'ne katıldı. Zirve'deki konuşmasında insani değerler, iklim krizi ve yeni teknolojilere değinen Cumhurbaşkanı Macron, ekonomideki insan unsurunun önemine dikkat çekti. Konuşmasına korona virüs (Covid-19) sağlık krizinin bir sonucu olarak toplumların dönüştüğüne dikkat çekerek başlayan Macron, "İnsanlığı dikkate almadan ekonomileri düşünemeyiz. Covid-19 ile birlikte hayatların, maddi kardan daha öncelikli olduğunu gördük. Hayat kurtarmak için ekonomiyi durdurduk" dedi.

"Kapitalizm büyük toplumsal eşitsizliklerle neden oluyor"

Macron, geleceğin ekonomisinin rekabetsiz bir şekilde inovasyon, insanı değerler ve çevreci bir yaklaşımla inşa edilmesi gerektiğini belirtti. Macron, çevreyi korumak için verilen taahhütleri yerine getirmek için daha çok şey yapılması gerektiğine ve kapitalizmin büyük toplumsal eşitsizliklerle neden olduğunu savundu. Şirketleri toplum içindeki eşitsizliklerle mücadelede aktif rol oynamaya ve iklim değişikliği üzerindeki etkiyi azaltmak adına sorumluluk almaya çağıran Macron, "Tüm ilgililer enerjilerini çevreyi korumaya adamalılar" dedi.

"Teknolojinin toplumlar ve demokrasi üzerinde olumsuz bir etkisi olabilir"

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, sosyal medyanın, yapay zeka teknolojisinin ve kuantum hesaplamalarının ekonomik ve iklim krizi sorunlarını çözebilecek kapasitede olduğunu aktardı. "Ekonomilerimiz bu yeniliklere yatırım yapmalı" ifadelerini kullanan Macron, teknolojinin toplumlar ve demokrasi üzerinde olumsuz bir etkisi olabileceğine de dikkat çekti.

İsviçre'de Davos kasabasından her yıl düzenli olarak gerçekleşen Davos Zirvesi, bu yıl Covid-19 pandemisi nedeniyle çevrimiçi olarak düzenlendi. Zirveye yaklaşık 70 ülkeden bin 500'den fazla iş insanı, siyasetçi, akademisyen ve sivil toplum kuruluşu temsilcisi katıldı.