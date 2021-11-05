Macron'dan Merkel'e sıcak veda! Samimi kucaklaşma törene damga vurdu - Son Dakika

Almanya Başbakanı Angela Merkel, siyaseti bırakacağını açıklamasının ardından unvanıyla son Fransa ziyaretini gerçekleştirdi. Bu önemli ziyarette Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Merkel arasındaki samimi anlar kameraya yansıdı ve sosyal medyada gündem oldu.

"BANA ÇOK ŞEY ÖĞRETTİNİZ"

Macron, Merkel'e onur nişanı vermesinin ardından Merkel'e hitaben, "Bana çok şey öğrettiğiniz için teşekkür ederim. Bu hırslı genç başkanı kabul ettiğiniz için teşekkürler" dedi.

"AVRUPA'YI BİR ARADA TUTMAK İÇİN ÇALIŞTINIZ"

Merkel'in ilk olarak Fransa Cumhurbaşkanı Jacques Chirac ile, daha sonra mali kriz sırasında Nicolas Sarkozy ile ve terör ve göç krizi dönemlerinde François Hollande ile çalıştığını hatırlatan Macron, kendisiyle de Kovid-19 krizinde çalıştığını belirtti. Macron, "Bütün bu şoklar sürecinde Avrupa'yı bir arada tutmak için çalıştınız. Umarım bize öğrettiğiniz güçlü fırtınalar karşısında güçlü durma, herkesin birlikte kalmaya devam etmesi dersleri bizimle kalır" dedi.

İki lider, görüşme sonrası siyasi bir mesaj vermedi.