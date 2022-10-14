Macron'dan Putin'in Türkiye önerisine tepki - Son Dakika
Üye Girişi

Macron'dan Putin'in Türkiye önerisine tepki

14.10.2022 10:35
Macron'dan Putin'in Türkiye önerisine tepki

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Avrupa'ya doğal gaz tedariki için Türkiye'de bir dağıtım merkezi kurulması fikrini ortaya atan Rusya lideri Putin'in bu önerisini anlamsız buldu.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Avrupa'ya doğal gaz tedariki için Türkiye'de bir dağıtım merkezi kurulması fikrini ortaya atan Rusya lideri Putin'in bu önerisini anlamsız buldu.Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya lideri Vladimir Putin'in Türkiye'de Avrupa'ya yönelik bir doğal gaz dağıtım merkezi kurulması önerisihakkında görüş bildirdi.

Fransa Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Daha fazla Rus gazının ithal edilebilmesine imkan tanıyan yeni altyapılar oluşturmanın hiçbir mantığı yok" denildi.

Bundan birkaç ay öncesine kadar Avrupa'nın ithal ettiği gazın yaklaşık yüzde 40'ının Rusya'dan geldiğini, ancak şu an bu oranın yüzde 7,5'a düştüğünü belirten Fransa Cumhurbaşkanlığı, "Muhtemelen daha da düşecek" diye ekledi.

Açıklamada "Rusya ve Türkiye daha fazla gaz ihraç etmeye karar verebilirler. Ama bu, Avrupa Birliği'ne olamaz" denildi. Fransa Cumhurbaşkanlığı, Avrupa Birliği'nin "egemenliğine, bağımlılığını azaltmaya ve iklim geçişine" dair taahhütleri olduğunu ifade etti.

Putin'in Türkiye önerisi

Putin, Avrupa Birliği'ne gaz tedariki için Türkiye'de bir dağıtım merkezi kurulmasına yönelik önerisini, dün Kazakistan'ın başkenti Astana'da bir araya geldiği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a iletmişti.

Rusya lideri "Birlikte kuracağımız bu merkez, sadece tedarikler için değil, fiyatların belirlenmesi için de bir platform olur. Çünkü fiyatlandırma konusu çok önemli bir konu" ifadelerini kullanmıştı. Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne gaz tedariki için "en güvenilir güzergah" olduğunu gösterdiğini belirten Rusya lideri, "Diğer ülkelere tedarik için Türkiye'de bir gaz merkezi oluşturma ihtimalini değerlendirebiliriz" demişti.

Rusya, Avrupa'ya yönelik gaz tedariki için geçen ayki patlamalarda hasar gören Kuzey Akım boru hatlarının dışında bir güzergah arayışında. Putin, önceki gün Moskova Enerji Haftası etkinliğinde yaptığı konuşmada, "Kuzey Akım boru hatlarında kaybolan gazı, Baltık Denizi'nden Karadeniz'e aktarabilir ve böylece, Avrupa için en büyük gaz dağıtım merkezini Türkiye'de oluşturarak burayı doğal gaz arzımızın ana rotası haline getirebiliriz" açıklamasında bulunmuştu.

YORUMLAR
500
Erdoğan-Putin görüşmesinde beklenen 'arabuluculuk' konusu gündeme alınmadı Erdoğan-Putin görüşmesinde beklenen 'arabuluculuk' konusu gündeme alınmadı Erdoğan-Putin zirvesi sonrası Kremlin'den jet açıklama: Rus doğal gazının dağıtım merkezi önerimize Türkiye olumlu tepki verdi Erdoğan-Putin zirvesi sonrası Kremlin'den jet açıklama: Rus doğal gazının dağıtım merkezi önerimize Türkiye olumlu tepki verdi Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan dönüşü uçakta gazetecilere açıklamalarda bulundu: (1) Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan dönüşü uçakta gazetecilere açıklamalarda bulundu: (1)
Kaynak: Deutsche Welle

Vladimir Putin, Türkiye, Fransa, Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Macron'dan Putin'in Türkiye önerisine tepki - Son Dakika

Bu haber Deutsche Welle tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Deutsche Welle tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Deutsche Welle kurumudur.

Son Dakika
12:03 Aziz Yıldırım'dan İYİ Parti'den milletvekili olacağı iddialarına yanıt geldi
11:42 Fenerbahçe, Jorge Jesus yönetiminde gole doydu! Sarı lacivertliler, Avrupa ve Süper Lig'de attığı gol sayılarıyla dikkat çekiyor
11:35 Yıllar sonra Dilan Çıtak'ın düğününde ortaya çıktı! İbrahim Tatlıses ve Perihan Savaş'ın kızlarının son hali...
11:30 HDP'li vekilleri taşıyan minibüsün çaptığı taksinin sürücüsü hayatını kaybetti
11:18 İddianame kabul edildi! HDP'li Semra Güzel hakkında 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor
11:13 Temsilcilerimiz tarihi başarısından sonra Türkiye, Avrupa'nın ilk dört ülkesi arasına girdi
11:08 Yükselişe geçen gram altın 995 liradan satılıyor
10:58 MasterChef Türkiye'de Fatma Nur'dan, kendisini eleme adayı yapan Burak Kaya'ya sert tepki: Şov yapıyorsun ve bu çok samimiyetsiz
10:51 Güne yükselişle başlayan dolar 18,59 liradan alıcı buluyor
10:54 Dünkü indirimin sevinci kısa sürdü! Motorine zam geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2022 12:15:44. #1.13#
SON DAKİKA: Macron'dan Putin'in Türkiye önerisine tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement