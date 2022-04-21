Macron'dan Rusya'ya Mariupol'dan sivillerin çıkışına müsaade etmesi çağrısı - Son Dakika
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Macron'dan Rusya'ya Mariupol'dan sivillerin çıkışına müsaade etmesi çağrısı

21.04.2022 23:35
Macron'dan Rusya'ya Mariupol'dan sivillerin çıkışına müsaade etmesi çağrısı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya'ya, tamamen kontrol altına aldığını açıkladığı Ukrayna'nın Mariupol kentindeki sivillerin tahliyesine müsaade etme çağrısı yaptı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya'ya, tamamen kontrol altına aldığını açıkladığı Ukrayna'nın Mariupol kentindeki sivillerin tahliyesine müsaade etme çağrısı yaptı.

Macron, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Mariupol kentindeki durumun giderek kötüleştiğini ve 10 binlerce insanın kentte mahsur kaldığını belirtti.

Emmanuel Macron, "Bir kez daha Rusya'yı uluslararası insani hukuka saygı duymaya, kent sakinlerinin kentten ayrılmasına ve insani yardımın kente girmesine müsaade etmeye çağırıyorum." ifadelerini kullandı.

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Emmanuel Macron, Mariupol, Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Macron'dan Rusya'ya Mariupol'dan sivillerin çıkışına müsaade etmesi çağrısı - Son Dakika


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