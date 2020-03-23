Macron din temsilcilerine 'ceset yakma' uygulamasının yaygınlaşmayacağı güvencesi verdi - Son Dakika
Son Dakika Dünya Macron din temsilcilerine 'ceset yakma' uygulamasının yaygınlaşmayacağı güvencesi verdi - Son Dakika Dünya

Macron din temsilcilerine 'ceset yakma' uygulamasının yaygınlaşmayacağı güvencesi verdi

6 saat önce

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin naaşlarının yakılması uygulamasının yaygınlaşmayacağı hususunda güvence verdiği bildirildi.

Macron din temsilcilerine 'ceset yakma' uygulamasının yaygınlaşmayacağı güvencesi verdi, System.String[]

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin naaşlarının yakılması uygulamasının yaygınlaşmayacağı hususunda güvence verdiği bildirildi.


Macron, pazartesi günü Fransa'daki din temsilcileriyle ortak telefon görüşmesi düzenledi. Elysée Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Macron'un görüşmede din temsilcilerine koronavirüs salgını nedeniyle ölenlerin yakılmasına dair valiliklere talimat verilmediğini ve bu konuda yanlış anlaşılma olduğunu söylediği belirtildi.

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Emmanuel Macron, Cumhurbaşkanı, Koronavirüs, Fransa, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 11:46 

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