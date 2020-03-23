Son Dakika › Dünya › Macron din temsilcilerine 'ceset yakma' uygulamasının yaygınlaşmayacağı güvencesi verdi - Son Dakika Dünya
Macron din temsilcilerine 'ceset yakma' uygulamasının yaygınlaşmayacağı güvencesi verdi
6 saat önce
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin naaşlarının yakılması uygulamasının yaygınlaşmayacağı hususunda güvence verdiği bildirildi.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin naaşlarının yakılması uygulamasının yaygınlaşmayacağı hususunda güvence verdiği bildirildi.
Macron, pazartesi günü Fransa'daki din temsilcileriyle ortak telefon görüşmesi düzenledi. Elysée Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Macron'un görüşmede din temsilcilerine koronavirüs salgını nedeniyle ölenlerin yakılmasına dair valiliklere talimat verilmediğini ve bu konuda yanlış anlaşılma olduğunu söylediği belirtildi.
Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 11:46
Son Dakika Peş peşe gelen kötü haberlerin ardından İtalya'da sevindiren gelişme! "1 numaralı hasta" iyileşti Fatih Terim'in kızlarından zehir zemberek koronavirüs sözleri: Nefesim daralıyor Fatih Terim'in sağlık durumuyla ilgili ilk açıklama: Çok ciddi bir klinik durumu yok Galatasaray'dan Fatih Terim'e destek mesajı: Birlikte neleri başarmadık ki