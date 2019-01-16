Macron: Elimizden geleni yaptık, kaybeden Britanya olur
44 dakika önce
Anlaşmasız Brexit durumunda en büyük kaybedenin Britanya olacağını söyleyen Macron, yeniden müzakereye ilişkin, "Biz Brexit anlaşması için yapabileceğimizin maksimumunu yaptık" ifadelerini kullandı.
Anlaşmasız Brexit durumunda en büyük kaybedenin Britanya
olacağını söyleyen Macron, yeniden müzakereye ilişkin, "Biz Brexit anlaşması için yapabileceğimizin maksimumunu yaptık" ifadelerini kullandı.
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 07:20
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