Son Dakika Haberleri: Macron: Elimizden geleni yaptık, kaybeden Britanya olur

Macron: Elimizden geleni yaptık, kaybeden Britanya olur

44 dakika önce

Anlaşmasız Brexit durumunda en büyük kaybedenin Britanya olacağını söyleyen Macron, yeniden müzakereye ilişkin, "Biz Brexit anlaşması için yapabileceğimizin maksimumunu yaptık" ifadelerini kullandı.

Macron: Elimizden geleni yaptık, kaybeden Britanya olur, System.String[]
Anlaşmasız Brexit durumunda en büyük kaybedenin Britanya olacağını söyleyen Macron, yeniden müzakereye ilişkin, "Biz Brexit anlaşması için yapabileceğimizin maksimumunu yaptık" ifadelerini kullandı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 07:20 

Britanya, Ekonomi
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