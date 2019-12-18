Macron emeklilik reformundan vazgeçmeyecek - Son Dakika

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkede grev ve gösterilere neden olan emeklilik reformundan vazgeçmeyeceğini bildirdi.

Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre Macron ülkede tartışmalar yaratan emeklilik reformundan vazgeçmeyeceğini belirtti.

Emeklilik yaşında değişiklik yapılabileceğini kaydeden Macron, Başbakan Edouard Philippe'den Noel tatilinde de sendikalarla konuya ilişkin görüşmelere devam etmesini istedi.

Grevlere devam çağrısı

Bu arada ülkenin önemli iş sendikalarından Genel İş Konfederasyonu (CGT), İş Gücü, Üniter Sendika Federasyonu ve Dayanışma'dan yapılan ortak yazılı açıklamada, hükümetin emeklilik reformunu geri çekene kadar grevlere devam edileceği ve Noel tatilinde ara verilmeyeceği belirtildi.

Öte yandan Philippe, bugün iş sendikaların temsilcileriyle Başbakanlıkta görüşmeler yapıyor.

Macron yönetiminin emeklilik reformuna karşı başlatılan grevler 14. gününe girdi. Başta sağlık, ulaşım ve kamu hizmetleri olmak üzere birçok sektörde ciddi aksamalar yaşanıyor.

Paris'te ve çeşitli kentlerde toplu taşıma araçlarında ve şehirler arası tren seferlerinde de ciddi sorunlar meydana geliyor.

Sendikaların çağrısıyla emeklilik reformunu protesto etmek için dün ülke genelinde eylemler yapılmıştı. Gösterilere İçişleri Bakanlığına göre 615 bin, CGT'ye göre 1,8 milyon kişi katıldı.

Emeklilik reformu tepkisi

Sarı yeleklilerin gösterilerinin ardından çok sayıda sektör çalışanı, Macron yönetiminin hazırladığı emeklilik reformuna tepki göstermek amacıyla ülke genelinde süresiz grev başlatmıştı.

5 Aralık'ta başlayan greve, protestolar eşlik etmiş ve grevin ilk günü sokağa dökülenlerin sayısı 800 bini bulmuştu.

Philippe, geçen hafta düzenlediği basın toplantısında, emeklilik sisteminin tek bir düzene getirileceğini, çeşitli sektörlere tanınan ayrıcalıkların ve 42 emeklilik türünün peyderpey kaldırılacağını belirtmişti.

Emekli maaşının en az 1000 avro olacağını dile getiren Philippe, "Emeklilik yaşı 62 olarak kalacak ancak işçiler tam maaş almak için 64 yaşına kadar çalışacak. 1975'ten önce doğanlar yeni sistemden etkilenmeyecek." ifadelerini kullanmıştı.

Greve gidenler arasında Paris ve çevresinde toplu taşımayı düzenleyen RATP, SNCF ve Fransız hava yolu şirketi Air France çalışanları, polisler, doktorlar, hemşireler, acil servis görevlileri de dahil sağlık çalışanları, öğrenciler, öğretmenler, memurlar, avukatlar, tarım işçileri, postane çalışanları, taksi ve nakliye şoförleri, elektrik üretim ve dağıtım şirketi EDF, otomotiv üreticisi Renault ve rafineri çalışanları bulunuyor.