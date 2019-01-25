Macron Ev Vergisini Kaldırıyor, Yeni Finans Yasası Geliyor
1 saat önce
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, sarı yeleklilerin gösterilerinin ülke genelinde yol açtığı sorunlara çözüm bulmak için düzenlenen müzakere toplantıları çerçevesinde ülkenin güneyindeki Bourg-de-Peage semtinde yaklaşık 300 vatandaş ile bir araya geldi.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron
, sarı yeleklilerin gösterilerinin ülke genelinde yol açtığı sorunlara çözüm bulmak için düzenlenen müzakere toplantıları çerçevesinde ülkenin güneyindeki Bourg-de-Peage semtinde yaklaşık 300 vatandaş ile bir araya geldi. Sorunları dinleyen Macron, Fransızların yılda bir kez ödediği ev vergisinin ülkede sosyal açıdan adaletsizliklere neden olduğunu belirterek, bu vergiyi kaldıracaklarını ifade etti. Ülkede ev vergisinin miktarı, evin konumu ve metrekaresine göre değişiyor. Macron, yaza kadar da finans yasası çıkaracaklarını söyledi.
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Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 11:32
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