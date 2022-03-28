Macron, Fransa'da yolsuzlukla suçlanan danışmanlık şirketi McKinsey'i savundu - Son Dakika
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Macron, Fransa'da yolsuzlukla suçlanan danışmanlık şirketi McKinsey'i savundu

28.03.2022 14:52
Macron, Fransa'da yolsuzlukla suçlanan danışmanlık şirketi McKinsey'i savundu

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Elysee Sarayı ve hükümet için danışmanlık görevleri yürüten ABD merkezli McKinsey şirketine Senato'nun yönelttiği yolsuzluk suçlamaları için "Doğru değil." yorumunu yaptı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Elysee Sarayı ve hükümet için danışmanlık görevleri yürüten ABD merkezli McKinsey şirketine Senato'nun yönelttiği yolsuzluk suçlamaları için "Doğru değil." yorumunu yaptı.

Le Monde'un haberine göre, Fransa Senatosu tarafından oluşturulan komite 17 Mart'ta kamuoyuyla paylaştığı raporda, McKinsey'in son 10 yıldır kurum vergilerini ödemediğini belirtti.

Senato raporunda ayrıca 2018-2021 arasında McKinsey ile yapılan iş sözleşmelerinin bedelinin iki katından fazla arttığı ve 2021'de 1 milyar avronun üzerine çıktığı kaydedildi.

Senato, şirketin, Fransa'da kurum vergisi ödediği yönünde açıklama yapan bir McKinsey yöneticisine karşı 25 Mart Cuma günü "yalancı şahitlik" şüphesiyle yargıya başvurdu.

"Doğruysa yargıya taşınsın"

Cumhurbaşkanı Macron, France 3 kanalına konuyla ilgili yaptığı açıklamada, olaya dair bazı karışıklıklar olduğunu düşündüklerini belirterek, suçlamalar için "Doğru değil. Fransa'da kamusal sözleşme kurallarına uymadan hiçbir sözleşme imzalanmadı." dedi.

"Öyleyse yargıya taşısınlar" ifadesini kullanan Macron, büyük şirketlere yönelik vergileri azaltmak için mücadele ettiğini vurguladı.

Öte yandan McKinsey'e yönelik suçlamalarla ilgili Fransız siyasetçiler Jean-Luc Melenchon ve Marine Le Pen "skandal" yorumunu yaparken, aşırı sağcı isim Eric Zemmour "devletin en yüksek mertebesinde adam kayırma" ifadesini kullandı.

Senato'nun 17 Mart tarihli raporunda, McKinsey'in 2011-2020 yıllarında kurum vergisi ödemediği açıklanmıştı.

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Kaynak: AA

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