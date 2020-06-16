Macron Fransa'daki Kısıtlamaları Bir Hafta Önce Kaldırdı - Son Dakika

Fransa'da Cumhurbaşkanı Macron ülkeyi beklenenden önce açtı. Macron'nun bu kararı alma sebebi ne? Birleşmiş Milletler'de ABD'yi kızdıracak "polis şiddeti" konuşulacak. Arzu Çakır Paris'ten bu iki konu hakkında detayları aktarıyor