Macron Fransa'daki Kısıtlamaları Bir Hafta Önce Kaldırdı - Son Dakika

Macron Fransa'daki Kısıtlamaları Bir Hafta Önce Kaldırdı
Fransa'da Cumhurbaşkanı Macron ülkeyi beklenenden önce açtı.
Haber Yayın Tarihi: 16.06.2020 10:43
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