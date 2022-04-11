Macron, Fransa'nın müttefiklerinin popülist ve yabancı düşmanı olmasını istemediğini söyledi - Son Dakika

Fransa'da cumhurbaşkanı seçiminde ikinci tura kaldığı açıklanan Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, aşırı sağcı Marine Le Pen'i hedef alarak Fransa'nın müttefiklerinin popülist ve yabancı düşmanı olmasını istemediğini söyledi.

Macron, sandık çıkış anketlerinin açıklanmasının ardından Paris'te düzenlediği etkinlikte açıklamalarda bulundu.

Seçimin ilk turunda yarışan Sosyalist Partisi'nin (PS) cumhurbaşkanı adayı Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo, merkez sağdaki Cumhuriyetçiler Partisinin adayı Valerie Pecresse ve Fransa Komünist Partisi'nin cumhurbaşkanı adayı Fabien Roussel'e desteklerinden dolayı teşekkür eden Macron, "Yanılmayalım, henüz her şey bitmedi. Gelecek 15 gün ülke ve Avrupa için belirleyici olacak." dedi.

Macron, Fransa'nın ekonomi, iklim ve tarım alanlarında bağımsız olması gerektiğine işaret etti.

"İslamcı ayrılıkçılıkla mücadele eden Fransa istiyorum ama Müslümanları ve Yahudileri dinlerinin kurallarına göre yemelerini engelleyen Fransa istemiyorum. Güçlü Avrupa'nın parçası olan Fransa istiyorum." ifadesini kullanan Macron, aşırı sağcı Marine Le Pen'i hedef alarak Fransa'nın müttefiklerinin popülist ve yabancı düşmanı olmasını istemediğini söyledi.

Öte yandan Le Pen de Fransız halkının kendisini ikinci tura geçmesi sağlaması nedeniyle onurlandığını belirterek seçimin ilk turunda Macron'a oy vermeyenleri kendisine destek vermeye çağırdı.

Macron ve Le Pen ikinci turda yarışacak

Kamu yayıncısı France Info, Le Monde ve France 24'ün hazırlattığı sandık çıkışı anketine göre hiçbir aday, cumhurbaşkanı seçilebilmek için ilk turda gerekli yüzde 50 salt çoğunluğu elde edemedi.

Buna göre, Macron oyların yüzde 28,1'sini alarak seçimin ilk turundan birinci çıktı. Le Pen de yüzde 23,3 ile ikinci oldu.

Aşırı solcu aday Jean-Luc Melenchon yüzde 20,1, aşırı sağcı Eric Zemmour yüzde 7,2 ve merkez sağdaki Cumhuriyetçiler Partisinin adayı Valerie Pecresse yüzde 5 oy aldı.

Yeşiller Partisinin Başkanı ve Avrupa Parlamentosu milletvekili Yannick Jadot yüzde 4,4 ve Sosyalist Partisinin (PS) adayı Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo da yüzde 2,1 oyda kaldı.

İlk turda ilk iki sırayı alan Macron ve Le Pen, 24 Nisan'da düzenlenecek ikinci tur oylamada yarışacak.