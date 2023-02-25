Macron, Fransa'nın Türkiye ile dayanışmasının devam edeceğini belirtti - Son Dakika
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Macron, Fransa'nın Türkiye ile dayanışmasının devam edeceğini belirtti

25.02.2023 08:28
Macron, Fransa'nın Türkiye ile dayanışmasının devam edeceğini belirtti

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkesinin Türkiye ile dayanışmasını devam ettirmekte kararlı olduğunu bildirdi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkesinin Türkiye ile dayanışmasını devam ettirmekte kararlı olduğunu bildirdi.
Macron, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdiği videokonferans sonrası Twitter'dan Türkçe olarak açıklamalarda bulundu.
Kahramanmaraş merkezli depremlerin akabinde Fransız sivil güvenlik güçlerinin bölgeye gelerek arama kurtarma çalışmalarına katıldığını anımsatan Macron, Fransa'nın bu kapsamda Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesine kurduğu sahra hastanesinde her gün 100 yaralının tedavi edildiğini kaydetti.
Macron, "Tamamen seferber ve dayanışma içerisinde kalmaya devam ettiğimizi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teyit ettim." ifadesini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ukrayna'daki savaş hakkında görüş alışverişinde bulunduklarını aktaran Macron, "Ukrayna'nın kazanmasını sağlamak için desteğimizi daha da yoğunlaştırmalıyız. Saldırıdan vazgeçmesine yol açmak için de Rusya üzerindeki baskıyı artırmaya devam etmeliyiz." açıklamasını yaptı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Macron, Fransa'nın Türkiye ile dayanışmasının devam edeceğini belirtti - Son Dakika
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