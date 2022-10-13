Macron, Fransa'nın Ukraynalılara kendilerini savunabilmeleri için istihbarat sağladığını söyledi - Son Dakika
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Macron, Fransa'nın Ukraynalılara kendilerini savunabilmeleri için istihbarat sağladığını söyledi

13.10.2022 00:58
Macron, Fransa'nın Ukraynalılara kendilerini savunabilmeleri için istihbarat sağladığını söyledi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Fransa'nın Ukraynalılara kendilerini savunabilmeleri için istihbarat sağladığını söyledi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Fransa'nın Ukraynalılara kendilerini savunabilmeleri için istihbarat sağladığını söyledi.

Macron, konuk olduğu France 2 kanalında, Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'ya karşı savaş başlattığını ve tüm bir halkı ve kıtayı tehlikeye attığını söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bu savaşı sonlandırıp müzakere masasına oturması gerektiğini kaydeden Macron, son günlerde Rusya'nın Ukrayna'nın direncini kırmayı hedeflediği değerlendirmesinde bulundu.

Macron, "Savaşa katılmadan Ukrayna'yı destekliyoruz" diyerek, bir dünya savaşı istemediklerinin altını çizdi.

Ukrayna-Rusya savaşının başlangıcından bu yana Fransa'nın Ukrayna'ya 18 Caesar obüsü gönderdiğini ve ek 6 tane daha gönderilmesi için çalıştıklarına ifade eden Macron, Ukrayna'ya gelecek haftalarda radar ve uçaksavar füzeleri göndereceklerini söyledi.

Macron, savaşın ilk günlerinden itibaren Fransa'nın Romanya'da asker ve askeri malzeme konuşlandırdığını ve Avrupa'nın doğusundaki ülkelerdeki askeri varlığını anımsatarak, "Ukraynalıların kendilerini savunabilmeleri için istihbarat sağlıyoruz, ancak bunun hakkında fazla konuşmamak iyi olur." dedi.

Rusya gibi Fransa'nın da nükleer silahı olduğuna değinen Macron, Ukrayna-Rusya savaşının silahların yanı sıra enformasyonun da silah olarak kullanıldığı "melez bir savaş" olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Macron, her gerektiğinde Putin'le konuşacağını ifade ederek, bir noktadan sonra tüm tarafların müzakere masasına yeniden oturması gerekeceğine vurguladı.

"Kışı bu savaş bağlamında geçirmeye hazırlanmalıyız" diyen Macron, Avrupa Birliği'nin Rusya'ya karşı aldığı yaptırımların etkisini göstermekte olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, bu savaştan etkilendiklerine de değinerek, Rusya gazı bir "savaş silahı" haline getirdiği için gaz fiyatının yükseldiğini söyledi.

Ülkedeki 56 nükleer santralden 30'unun faaliyette olduğunu kaydeden Macron, Almanya'dan elektrik ithal ettiklerine değindi.

Gazetecinin ülkedeki akaryakıt kıtlığı sorunu ve 7 rafineriden 6'sının da grevde olduğunu hatırlattığı Macron, gelecek hafta içinde durumun normale döneceğini aktardı.

Macron, akaryakıt bulmak için gece yarısı kuyruğa giren vatandaşlardan bahsetti.

Grevciler ve işverenler arasındaki müzakerelerden bir netice çıkmazsa, "zorla işe başlatma" prosedürünü başlatacaklarına değinen Macron, taraflara sorumluluk çağrısında bulundu.

"Zorla işe dönme" prosedürü kapsamında, "kamu hizmetinin devamlılığını veya toplumun ihtiyaçlarını ciddi şekilde baltalayan bir grev durumunda", çalışanlar işe dönmeye zorlanabilir. Buna karşı çıkan işçiler ise, 6 aya kadar hapis ve 10 bin avro para cezasına çarptırılabilir.

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Kaynak: AA

Fransa, Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Macron, Fransa'nın Ukraynalılara kendilerini savunabilmeleri için istihbarat sağladığını söyledi - Son Dakika

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