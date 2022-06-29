Macron, Fransa ve Türkiye'nin NATO'nun birliğine ve gücüne bağlı olduklarını söyledi - Son Dakika
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Macron, Fransa ve Türkiye'nin NATO'nun birliğine ve gücüne bağlı olduklarını söyledi

29.06.2022 23:10
Macron, Fransa ve Türkiye'nin NATO'nun birliğine ve gücüne bağlı olduklarını söyledi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkesi ve Türkiye'nin NATO'nun birliğine ve gücüne bağlı olduklarını belirtti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkesi ve Türkiye'nin NATO'nun birliğine ve gücüne bağlı olduklarını belirtti.

Twitter'dan açıklama yapan Macron, Ukrayna'daki savaş karşısında Fransa ve Türkiye'nin NATO'nun birliğine ve gücüne her zamankinden daha fazla bağlı olduklarını ifade etti.

Macron, iki ülkenin Karadeniz üzerinden Ukrayna tahılının ihracatını sağlayabilmek için çaba sarf etmeyi sürdüreceklerini bildirdi.

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Kaynak: AA

Emmanuel Macron, Türkiye, Fransa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Macron, Fransa ve Türkiye'nin NATO'nun birliğine ve gücüne bağlı olduklarını söyledi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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