Macron, Fransa ve Türkiye'nin NATO'nun birliğine ve gücüne bağlı olduklarını söyledi

Macron, iki ülkenin Karadeniz üzerinden Ukrayna tahılının ihracatını sağlayabilmek için çaba sarf etmeyi sürdüreceklerini bildirdi.

Twitter 'dan açıklama yapan Macron, Ukrayna 'daki savaş karşısında Fransa ve Türkiye'nin NATO'nun birliğine ve gücüne her zamankinden daha fazla bağlı olduklarını ifade etti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron , ülkesi ve Türkiye 'nin NATO'nun birliğine ve gücüne bağlı olduklarını belirtti.

Kaynak: AA

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