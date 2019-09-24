Son Dakika Haberleri: Macron Fransa'yı BM'ye şikayet eden Greta'yı "radikal tutumundan" dolayı eleştirdi
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Macron Fransa'yı BM'ye şikayet eden Greta'yı "radikal tutumundan" dolayı eleştirdi

19 dakika önce

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Birleşmiş Milletler'de (BM) düzenlenen İklim Zirvesi’nde dünya liderlerini ve Fransa'yı doğrudan hedef alan iklim aktivisti Greta Thunberg'i "Radikal tutumundan" dolayı sert bir dille eleştirdi.

Macron Fransa'yı BM'ye şikayet eden Greta'yı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Birleşmiş Milletler'de (BM) düzenlenen İklim Zirvesi'nde dünya liderlerini ve Fransa'yı doğrudan hedef alan iklim aktivisti Greta Thunberg'i "Radikal tutumundan" dolayı sert bir dille eleştirdi.


New York'ta konuşan Macron, "Fransız ve Alman hükümetlerinin blokaj yaşadığını düşünmüyorum. Kömür aktivitelerimizin tamamını kapatacağız, hidrokarbür çalışmalarını durduracağız. Bir şeyler değişiyor." ifadelerini kullandı. Macron, "Gençlerin eylemleri önemli ancak somut adımların atılması gerekiyor." dedi.

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Birleşmiş Milletler, Greta Thunberg, Cumhurbaşkanı, Fransa, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 08:45 
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