"Türkiye Karabağ'a 300 cihatçı gönderdi" diyen Macron, NATO'yu göreve çağırdı

Geçtiğimiz günlerde Akdeniz ve Libya çıkışları ile gündeme gelen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, "İstihbarat raporları Halep'teki cihatçı gruplardan 300 Suriyeli savaşçının Gaziantep üzerinden Azerbaycan'a gönderildiğini gösteriyor. Bu teyit edilmiş bir bilgi. Bu kişiler tespit edilip izlendi" ifadelerine yer vererek skandal iddialarda bulundu.

"KIRMIZI ÇİZGİ GEÇİLDİ"

Macron, "Kırmızı çizgi geçilmiştir ve bu kabul edilemez. Tüm NATO üyelerini ittifakın bu üyesinin eylemlerini görmeye davet ediyoruz ve Fransa olarak Türkiye'den izahat istiyoruz" diyerek önümüzdeki günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı arayacağını söyledi.

ÇATIŞMALARI DURDURMAK İÇİN GİRİŞİMDE BULUNACAKLAR

Fransa Cumhurbaşkanı, açıklamasında AGİT Minsk Grubu'nun eş başkanları olarak Rusya, ABD ve Fransa'nın Dağlık Karabağ'daki çatışmaları durdurmak için yakın gelecekte bir dizi girişimde bulunacaklarını da belirtti.



