Son Dakika Haberleri: Macron geri dönecek IŞİD militanları nedeniyle Bosna Hersek'i 'saatli bombaya' benzetti
Son Dakika Dünya Macron geri dönecek IŞİD militanları nedeniyle Bosna Hersek'i 'saatli bombaya' benzetti

Macron geri dönecek IŞİD militanları nedeniyle Bosna Hersek'i 'saatli bombaya' benzetti

7 saat önce

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, Suriye ve Irak'taki savaş bölgelerinde bulunmuş Boşnakların ülkelerine geri dönmesi nedeniyle Bosna Hersek'i "saatli bir bomba" olarak nitelendirilmesi büyük tepki çekti

Macron geri dönecek IŞİD militanları nedeniyle Bosna Hersek'i 'saatli bombaya' benzetti, System.String[]

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, Suriye ve Irak'taki savaş bölgelerinde bulunmuş Boşnakların ülkelerine geri dönmesi nedeniyle Bosna Hersek'i 'saatli bir bomba' olarak nitelemesi tepki çekti.


Macron, The Economist dergisine verdiği röportajda, AB üyesi Hırvatistan'ın yanı başındaki Bosna Hersek'i, Suriye ve Irak'taki savaş bölgelerinden ülkelerine dönenler nedeniyle saatli bir bombaya benzetmişti.

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Bosna - Hersek, Suriye, Irak, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 08:43 
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