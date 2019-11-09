Macron geri dönecek IŞİD militanları nedeniyle Bosna Hersek'i 'saatli bombaya' benzetti
7 saat önce
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, Suriye ve Irak'taki savaş bölgelerinde bulunmuş Boşnakların ülkelerine geri dönmesi nedeniyle Bosna Hersek'i "saatli bir bomba" olarak nitelendirilmesi büyük tepki çekti
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, Suriye ve Irak'taki savaş bölgelerinde bulunmuş Boşnakların ülkelerine geri dönmesi nedeniyle Bosna Hersek'i 'saatli bir bomba' olarak nitelemesi tepki çekti.
Macron, The Economist dergisine verdiği röportajda, AB üyesi Hırvatistan'ın yanı başındaki Bosna Hersek'i, Suriye ve Irak'taki savaş bölgelerinden ülkelerine dönenler nedeniyle saatli bir bombaya benzetmişti.
Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 08:43
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