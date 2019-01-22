Son Dakika Haberleri: Macron: "Halklarımızı Korumak İçin Avrupa'yı Güçlendirmeyi Tercih Ediyorum"

Macron: "Halklarımızı Korumak İçin Avrupa'yı Güçlendirmeyi Tercih Ediyorum"

28 dakika önce

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Angela Merkel, Elysee Anlaşması'nın 56. yıl dönümünde iki ülke arasındaki ilişkiyi güçlendirmek adına yeni bir antlaşma imzaladı.

Macron:
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Angela Merkel, Elysee Anlaşması'nın 56. yıl dönümünde iki ülke arasındaki ilişkiyi güçlendirmek adına yeni bir antlaşma imzaladı. Macron, Avrupa'yı halkları korumak için bir kalkan gibi kullanmak istediğini açıkladı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile imzaladığı antlaşma ile ilgili, "Birlik, dayanışma, tutarlık. Bugün Almanya ile olan görevimiz: Avrupa'yı halklarımızı dünya değişimlerinden korumak için bir kalkan yapmak. Bu, Şansölye Merkel ile imzaladığım Aachen Antlaşması'nın anlamı" açıklamasında bulundu. Macron açıklamasında, "Barışın değerini unutan ve yalanı yayan, geçmişte işlenen suçlarla suç ortağıdır. Ben halklarımızı korumak için Avrupa'yı güçlendirmeyi tercih ediyorum. Aachen Antlaşması ile yaptığımız şey budur" ifadelerini kullandı.

Fransa'da Ulusal Cephe Parti Lideri Marine Le Pen, antlaşmayı "Fransa'ya ihanet" olarak tanımlarken "Macron topraklarımızı parça parça satıyor ve egemenliğimizi çökertiyor" dedi. - PARİS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 03:06 Kaynak: İHA

Angela Merkel, Almanya, Fransa, Avrupa, Politika
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