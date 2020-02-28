Macron: "İdlib'de Esad rejimi ve müttefiklerinin saldırısı insani skandaldır" - Son Dakika
Son Dakika Politika Macron: 'İdlib'de Esad rejimi ve müttefiklerinin saldırısı insani skandaldır' - Son Dakika

Macron: "İdlib'de Esad rejimi ve müttefiklerinin saldırısı insani skandaldır"

6 saat önce

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İdlib saldırılarına ilişkin yaptığı açıklamada, "İdlib'de Esad rejimi ve müttefiklerinin saldırısı insani skandaldır" ifadelerini kullanarak, BM Güvenlik Konseyi daimi üyelerine sorumluluklarını yerine getirme çağrısında bulundu.

Macron:

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İdlib saldırılarına ilişkin yaptığı açıklamada, "İdlib'de Esad rejimi ve müttefiklerinin saldırısı insani skandaldır" ifadelerini kullanarak, BM Güvenlik Konseyi daimi üyelerine sorumluluklarını yerine getirme çağrısında bulundu.


Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi önünde yaptığı konuşmada İdlib saldırıları hakkında açıklamalarda bulundu. Macron, "Esad rejimi ve müttefikleri sadece terörle mücadele etmek için saldırmıyor, aynı zamanda bölgede insani skandal gerçekleştiriyor" dedi. Sağlık merkezlerinin vurulması, uluslararası insan haklarının sayılmaması ve sivillere saldırılmasının kabul edilemez olduğunu ifade eden Macron, "Şunu söylemek isterim ki BM Güvenlik Konseyi'nin daimi üyeleri böyle bir durum karşısında saldırıları kınamalı ve sorumluluklarını bilmeli" diyerek konsey üyelerine çağrıda bulundu. - PARİS

Birleşmiş Milletler, Fransa, İdlib, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 02:14 Kaynak: İHA
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