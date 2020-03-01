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Macron ile görüşen Erdoğan, NATO'dan somut destek görmek istediklerini belirtti
47 dakika önce
Erdoğan, Macron ile görüşmesinde, NATO'da ittifak dayanışmasını sadece söylemde değil, eylemde de açık ve somut şekilde görmek istediklerini belirtti.
Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 01:07
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