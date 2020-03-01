Macron ile görüşen Erdoğan, NATO'dan somut destek görmek istediklerini belirtti - Son Dakika
Son Dakika Dünya Macron ile görüşen Erdoğan, NATO'dan somut destek görmek istediklerini belirtti - Son Dakika Dünya

Macron ile görüşen Erdoğan, NATO'dan somut destek görmek istediklerini belirtti

47 dakika önce

Erdoğan, Macron ile görüşmesinde, NATO'da ittifak dayanışmasını sadece söylemde değil, eylemde de açık ve somut şekilde görmek istediklerini belirtti.

Macron ile görüşen Erdoğan, NATO'dan somut destek görmek istediklerini belirtti, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefonda görüştü.


İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, İdlib başta olmak üzere, Suriye krizi, mülteci meselesi, Türkiye-Fransa ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.

Euronews.com'da Görüntüle

Recep Tayyip Erdoğan, Emmanuel Macron, Cumhurbaşkanı, Fransa, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 01:07 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen Ruhani'den Rusya'sız zirve teklifi
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İdlib mesajı: Türkiye, tarihi ve hayati bir mücadele içinde Son Dakika: Donald Trump: Türkiye'nin Patriot füze talebiyle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan ile konuşuyoruz PSG, Dijon'u sahasında 4-0 mağlup etti

Son Dakika Haberleri
00:00 Seda Sayan, oğlu Oğulcan Engin'in yeni ilişkisi hakkında konuştu: Çok yakışıyorlar
17:42 Erkan Kolçak Köstendil: Bir anne hüngür hüngür ağlayarak kulise geldi
17:42 Celil Nalçakan: Nefes almaya utanıyorum!
17:18 Sizce geçtiğimiz haftaya damga vuran magazin olayı hangisi?
17:03 İZDOB, "Carmen" balesinin dünya prömiyerini yapacak

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.03.2020 01:54:53. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Macron ile görüşen Erdoğan, NATO'dan somut destek görmek istediklerini belirtti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]