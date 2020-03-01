Macron ile görüşen Erdoğan, NATO'dan somut destek görmek istediklerini belirtti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefonda görüştü.



İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, İdlib başta olmak üzere, Suriye krizi, mülteci meselesi, Türkiye-Fransa ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.