Macron ile Putin arasında İdlib diyaloğu: 'Ateşkes' çağrısına 'terör' yanıtı
39 dakika önce
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ülkesinin güneyindeki Brégançon'da bulunan yazlık konutunda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i ağırladı. Macron ikili görüşmede Putin'e Suriye'nin İdlib bölgesi için Soçi'de alınan ateşkes kararına "gerçekten saygı gösterilmesinin acil" olduğunu söyledi.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron
ile Rusya
Devlet Başkanı Vladimir Putin
arasında Suriye
'nin İdlib
kentinde devam eden çatışmalar gündem oldu. Macron'un 'ateşkese uyun' talebine Putin, 'teröre karşı Suriye ordusunu destekliyoruz" dedi.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ülkesinin güneyindeki Brégançon'da bulunan yazlık konutunda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i ağırladı. Macron ikili görüşmede Putin'e Suriye'nin İdlib bölgesi için Soçi
'de alınan ateşkes kararına "gerçekten saygı gösterilmesinin acil" olduğunu söyledi.
Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 08:29
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