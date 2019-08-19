Son Dakika Haberleri: Macron ile Putin arasında İdlib diyaloğu: 'Ateşkes' çağrısına 'terör' yanıtı
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Macron ile Putin arasında İdlib diyaloğu: 'Ateşkes' çağrısına 'terör' yanıtı

39 dakika önce

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ülkesinin güneyindeki Brégançon'da bulunan yazlık konutunda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i ağırladı. Macron ikili görüşmede Putin'e Suriye'nin İdlib bölgesi için Soçi'de alınan ateşkes kararına "gerçekten saygı gösterilmesinin acil" olduğunu söyledi.

Macron ile Putin arasında İdlib diyaloğu: 'Ateşkes' çağrısına 'terör' yanıtı, System.String[]
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında Suriye'nin İdlib kentinde devam eden çatışmalar gündem oldu. Macron'un 'ateşkese uyun' talebine Putin, 'teröre karşı Suriye ordusunu destekliyoruz" dedi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ülkesinin güneyindeki Brégançon'da bulunan yazlık konutunda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i ağırladı. Macron ikili görüşmede Putin'e Suriye'nin İdlib bölgesi için Soçi'de alınan ateşkes kararına "gerçekten saygı gösterilmesinin acil" olduğunu söyledi.
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Vladimir Putin, Suriye, İdlib, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 08:29 
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