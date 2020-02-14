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Macron'ın Paris adayı, ortaya çıkan seks kasetinin ardından yarıştan çekildi
6 saat önce
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un, Paris Belediye seçimleri için aday gösterdiği, Benjamin Griveaux, kendisiyle ilgili seks kasetlerin sosyal medyaya sızmasını ardından yarıştan çekildiğini açıkladı.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, Paris Belediye seçimleri için aday gösterdiği, Benjamin Griveaux, kendisiyle ilgili seks kasetlerin sosyal medyaya sızmasını ardından yarıştan çekildiğini açıkladı.
Daha önce hükümette sözcülük görevinde de bulunan 41 yaşındaki Griveaux, "ailesini koruma" adına bu kararı aldığını söyledi.
Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 01:32
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