Macron'ın Paris adayı, ortaya çıkan seks kasetinin ardından yarıştan çekildi - Son Dakika
Son Dakika Dünya Macron'ın Paris adayı, ortaya çıkan seks kasetinin ardından yarıştan çekildi - Son Dakika Dünya

Macron'ın Paris adayı, ortaya çıkan seks kasetinin ardından yarıştan çekildi

6 saat önce

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un, Paris Belediye seçimleri için aday gösterdiği, Benjamin Griveaux, kendisiyle ilgili seks kasetlerin sosyal medyaya sızmasını ardından yarıştan çekildiğini açıkladı.

Macron'ın Paris adayı, ortaya çıkan seks kasetinin ardından yarıştan çekildi, System.String[]

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, Paris Belediye seçimleri için aday gösterdiği, Benjamin Griveaux, kendisiyle ilgili seks kasetlerin sosyal medyaya sızmasını ardından yarıştan çekildiğini açıkladı.


Daha önce hükümette sözcülük görevinde de bulunan 41 yaşındaki Griveaux, "ailesini koruma" adına bu kararı aldığını söyledi.

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Emmanuel Macron, Cumhurbaşkanı, Fransa, Paris, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 01:32 
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