Son Dakika Haberleri: Macron, İran konusunda Trump ile görüşecek
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Macron, İran konusunda Trump ile görüşecek

1 saat önce

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, "Askeri tırmanışı önlemek için her şeyi yapacağım. Bunun için cuma günü G20 Zirvesi'nde ABD Başkanı Donald Trump ile görüşeceğim." dedi.

Macron, İran konusunda Trump ile görüşecek, System.String[]
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, "Askeri tırmanışı önlemek için her şeyi yapacağım. Bunun için cuma günü G20 Zirvesi'nde ABD Başkanı Donald Trump ile görüşeceğim." dedi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 05:38 
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