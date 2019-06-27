Macron, İran konusunda Trump ile görüşecek
1 saat önce
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, "Askeri tırmanışı önlemek için her şeyi yapacağım. Bunun için cuma günü G20 Zirvesi'nde ABD Başkanı Donald Trump ile görüşeceğim." dedi.
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 05:38
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