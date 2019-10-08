Macron: İslamcılık belası ile savaşta tetikte bir toplum oluşturmak zorundayız
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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron başkent Paris Emniyet Müdürlüğü'nde öldürülen 4 kişinin cenaze töreninde "Fransa İslamcılık belası ile savaşta tetikte bir toplum oluşturmak zorunda." dedi.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron başkent Paris Emniyet Müdürlüğü'nde bıçaklı saldırı sonucu öldürülen 4 kişinin cenaze töreninde "Fransa, İslamcılık belası ile savaşta tetikte bir toplum oluşturmak zorunda" dedi.
Macron, "İslamcılık terörü" ile mücadelede "kurumların tek başına yeterli olmayacağını" belirtip "bütün milletin birleşerek harekete geçmesi gerektiğini" söyledi.
Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 04:36
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