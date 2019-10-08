Son Dakika Haberleri: Macron: İslamcılık belası ile savaşta tetikte bir toplum oluşturmak zorundayız
Son Dakika Dünya Macron: İslamcılık belası ile savaşta tetikte bir toplum oluşturmak zorundayız

Macron: İslamcılık belası ile savaşta tetikte bir toplum oluşturmak zorundayız

31 dakika önce

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron başkent Paris Emniyet Müdürlüğü'nde öldürülen 4 kişinin cenaze töreninde "Fransa İslamcılık belası ile savaşta tetikte bir toplum oluşturmak zorunda." dedi.

Macron: İslamcılık belası ile savaşta tetikte bir toplum oluşturmak zorundayız, System.String[]

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron başkent Paris Emniyet Müdürlüğü'nde bıçaklı saldırı sonucu öldürülen 4 kişinin cenaze töreninde "Fransa, İslamcılık belası ile savaşta tetikte bir toplum oluşturmak zorunda" dedi.


Macron, "İslamcılık terörü" ile mücadelede "kurumların tek başına yeterli olmayacağını" belirtip "bütün milletin birleşerek harekete geçmesi gerektiğini" söyledi.

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Emniyet Müdürlüğü, Cumhurbaşkanı, Fransa, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 04:36 
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