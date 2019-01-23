Son Dakika Haberleri: Macron, İsrail Cumhurbaşkanı Rivlin ile Görüştü

Macron, İsrail Cumhurbaşkanı Rivlin ile Görüştü

31 dakika önce

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İsrail ile Filistin arasındaki çözümün İsrail'in sömürgesinin artmasıyla tehlikeye girdiğini ve şiddeti beslediğini söyledi.

Macron, İsrail Cumhurbaşkanı Rivlin ile Görüştü, System.String[]
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İsrail ile Filistin arasındaki çözümün İsrail'in sömürgesinin artmasıyla tehlikeye girdiğini ve şiddeti beslediğini söyledi.

Macron ve İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin, Elysee Sarayı'ndaki görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Fransa'nın İsrail ile güvenlik konularında görüşmeler gerçekleştirdiğini belirten Macron, İran nükleer anlaşması konusunda İsrail ile aynı fikri paylaşmadıklarını belirtti.

Macron, İsrail'in güvenliğinin Fransa'nın öncelikli konuları arasında yer aldığını ifade etti.

"İran'ın balistik aktivitelerini daha fazla kontrol etmek için İsrail ile diyalog devam etmeli" diyen Macron, Rivlin'e Suriye topraklarından İsrail'e yapılan saldırı ile ilgili endişelerini aktardığını dile getirdi.

Suriye'deki savaşın bitmesi için Birleşmiş Milletlerin himayesinde siyasi bir çözüm bulunması gerektiğini vurgulayan Macron, İsrail ile Filistin arasındaki sorunun sahada çözülebileceğini belirtti.

Macron, İsrail ile Filistin arasındaki soruna ilişkin, "(İsrail) Sömürgenin giderek artmasıyla (İsrail ile Filistin arasındaki) bu çözüm tehlike giriyor ve şiddeti besliyor." dedi.

Rivlin ise konuşmasında İran'ın balistik aktivitelerinin bölgede tehlike yarattığını belirtti.

Orta Doğu'da istikrarın İsrail için önemli olduğunu savunan Rivlin, Fransa ile ilişkileri güçlendirmek istediğini bildirdi.

Macron, Rivlin'in onuruna akşam yemeği verecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 08:31 Kaynak: AA

Filistin, Fransa, Cumhurbaşkanı, İsrail, Güncel
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