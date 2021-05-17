Macron, İsrail'den basının olduğu binaya yönelik saldırının hedefleri ve şartları konusunda cevap bekliyor - Son Dakika

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İsrail'den, Gazze'de içinde Associated Press (AP) ve Katar merkezli televizyon kanalı El-Cezire'nin ofislerinin de bulunduğu binaya saldırının şartları ve hedefleri konusunda cevap beklediklerini belirtti.

Macron, " Sudan'da Demokratik Geçişi Destekleme Konferansı"nın ardından düzenlediği basın toplantısında İsrail- Filistin meselesine ilişkin soruları yanıtladı.

Mısır'ın bu konudaki ara buluculuğunun kısa vadede güveni tesis etmek için önemli olduğunu aktaran Macron, bölgede en kısa zamanda ateşkesin sağlanmasını ve taraflar arasında diyaloğun inşa edilmesi gerektiğini söyledi.

Macron, gelecek günlerde bu konuda Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve Ürdün Kralı 2. Abdullah ile görüşme yapacağını belirtti.

İsrail'in Gazze'de, içinde AP ve El-Cezire'nin ofislerinin bulunduğu binayı hedef alan hava saldırısına ilişkin, gazetecilerin güvenliğini sağlamanın önemli sorumluluk olduğunu hatırlatan Macron, talimatı üzerine bölgedeki büyükelçisinin gerekli işlemleri başlattığını, bu saldırının şartları ve hedefleri konusunda İsrail'den cevap beklediklerini söyledi.

Macron, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yapacağı bir sonraki görüşmede bu konuyu ele alacağını kaydetti.

İsrail savaş uçakları, 15 Mayıs'ta Gazze'de, içinde AP ve El-Cezire'nin ofislerinin de bulunduğu 13 katlı binayı vurarak yerle bir etmişti.