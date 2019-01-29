Son Dakika Haberleri: Macron Kahire'de Terör Saldırısına Uğrayan Kiliseyi Ziyaret Etti

Macron Kahire'de Terör Saldırısına Uğrayan Kiliseyi Ziyaret Etti

48 dakika önce

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Mısır'ın başkenti Kahire'de 2016'da terör saldırısına uğrayan kiliseyi ziyaret etti.

Macron Kahire'de Terör Saldırısına Uğrayan Kiliseyi Ziyaret Etti, System.String[]
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Mısır'ın başkenti Kahire'de 2016'da terör saldırısına uğrayan kiliseyi ziyaret etti.

Mısır Kıpti Kilisesi'nin yazılı açıklamasına göre, Macron'un Kahire'nin Abbasi'ye bölgesindeki Kıpti-Ortodoks Aziz Mark Katedrali'ni ziyaretine Mısırlı Hristiyanların Lideri Papa II. Tavadros eşlik etti.

Kilisenin resmi Facebook hesabında paylaşılan görüntülerde, II. Tavadros'un Macron'a 2016 yılında kiliseye düzenlenen bombalı saldırının izlerini gösterdiği görüldü.

Terör örgütü DEAŞ tarafından 11 Aralık 2016 tarihinde kiliseye yapılan saldırıda 29 kişi hayatını kaybetmiş, yüzlerce kişi de yaralanmıştı.

Pazar günü Mısır'a gelen ve ülkenin güneyindeki Ebu Simbel tapınağını gezen Macron, dün Başkent Kahire'deki İttihadiye Sarayı'nda Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es- Sisi ile bir araya gelmişti.

Liderler ve heyetler arasındaki görüşmelerin ardından iki lider ortak basın toplantısı düzenlemiş ve basın toplantısında Macron, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'yle görüşmesinde güvenlik, istikrar ve insan haklarının birbirinden ayrılmadığını vurguladığını aktarmıştı.

Macron'un, "Hukukun üstünlüğü, insana saygı, istikrar ve barış yan yanadır. İstikrar, güvenlik ve insan hakları birbirinden ayrılmaz." şeklindeki ifadelerine Sisi, "İnsan hakları konusu, bölgedeki çalkantılar ve terörle mücadele kapsamında değerlendirilmelidir." diye karşılık vermişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 03:59 Kaynak: AA

Cumhurbaşkanı, Mısır, Kahire, Dünya
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