Macron, kendisine eşi üzerinden gönderme yapan Brezilya lideri Bolsonaro'yu saygısızlıkla suçladı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Amazon ormanlarındaki yangını söndürmekte etkisiz kalmakla suçladığı Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun eşi Brigitte Macron'un hedef alan sosyal paylaşım mesajına sert bir tepki verdi ve kendisini "aşırı derecede saygısızlıkla" suçladı.



G7 zirvesinde düzenlediği basın toplantısında konu ile ilgili bir soruyu yanıtlayan Macron, Jair Bolsonaro'nun açıklamasını " üzücü" olarak niteledi ve Brezilyalıların en kısa zamanda işinin ehli bir lideri hak ettiğini bildirdi.