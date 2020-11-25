Macron kısıtlamaların 3 aşamalı olarak hafifletileceğini duyurdu - Son Dakika

Macron kısıtlamaların 3 aşamalı olarak hafifletileceğini duyurdu

25.11.2020 13:03
Macron kısıtlamaların 3 aşamalı olarak hafifletileceğini duyurdu, System.String[]

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 28 Kasım'dan itibaren 3 aşamalı olarak koronavirüs kısıtlamalarının hafifletileceğini duyurdu.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 28 Kasım'dan itibaren 3 aşamalı olarak koronavirüs kısıtlamalarının hafifletileceğini duyurdu.

Televizyonda canlı yayınlanan konuşmasında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, bu hafta sonu kuaför ve giyim mağazaları gibi 'gerekli olmayan' işletmelerin yeniden açılmasıyla başlayarak, ülkede bir aydır devam eden katı kısıtlamaların üç aşamalı olarak hafifletileceğini duyurdu. Kuaför ve giyim mağazaları gibi 'gerekli olmayan' işletmelerin ise katı mesafe kurallarına uyması ve akşam 9'da kapanması gerekecek. Kiliseler ve bazı kültürel yerlerin de en fazla 30 ziyaretçi sınırlaması ile  1 Aralık'tan itibaren yeniden açılabileceği ifade edildi. İnsanların da mevcut 1 kilometre- 1 saat sınırına kıyasla evlerinin 20 kilometre yarıçapı içinde 3 saate kadar egzersiz yapmalarına izin verileceği belirtildi.

SAYILAR DÜŞERSE 15 ARALIK'TA KARANTİNA UYGULAMASI KALDIRILACAK

Macron, enfeksiyon sayılarının günde yaklaşık 5 bine düşmesi durumunda 15 Aralık'ta resmi olarak karantina uygulamasının kaldırılacağını söyledi. Bunun da tatil seyahatine olanak sağlayacağını ifade etti. Macron,  24 ve 31 Aralık tarihleri dışında ülke çapında 21.00- 07.00 saatleri arası sokağa çıkma yasağının geçerli olacağını ve tüm özel bayram toplanmalarında katı mesafe kuralarına uyulmasının beklendiğini söyledi.

ÜÇÜNCÜ AŞAMA İSE 20 OCAK'TA BAŞLAYACAK

"Üçüncü bir dalgayı ve üçüncü bir karantinayı önlemek için elimizden gelen her şeyi yapmalıyız. Bunda merkezi bir yol oynamalısınız. Her birinizin sorumluluğuna ve disiplinine çağrıda bulunuyorum" ifadelerini kullanan Macron, restoranların yeniden açılabilmesi gereken üçüncü aşamanın vakaların 5 binin altında kalması durumunda 20 Ocak'ta başlayacağı belirtti. Ancak kafe ve barların ne zaman açılabileceği ise belirtilmedi.

Emmanuel Macron, Cumhurbaşkanı, Fransa, Kasım, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Macron kısıtlamaların 3 aşamalı olarak hafifletileceğini duyurdu - Son Dakika


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