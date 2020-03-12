Son Dakika › Güncel › Macron, Kovid-19 nedeniyle Fransa genelindeki kreş, okul ve üniversitelerin pazartesi itibarıyla... - Son Dakika
Macron, Kovid-19 nedeniyle Fransa genelindeki kreş, okul ve üniversitelerin pazartesi itibarıyla...
6 saat önce
Macron, Kovid-19 nedeniyle Fransa genelindeki kreş, okul ve üniversitelerin pazartesi itibarıyla yeni bir emre kadar kapatılacağını açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 10:46 Kaynak: AA
Macron, Kovid-19 nedeniyle Fransa genelindeki kreş, okul ve üniversitelerin pazartesi itibarıyla yeni bir emre kadar kapatılacağını açıkladı
Son Dakika Ekrem İmamoğlu nezle olduğu için İBB Meclisi toplantısına katılmadı Belçika'da koronavirüs nedeniyle okullar 3 Nisan'a kadar tatil edildi Diyanet İşleri Başkanlığı, "Cuma namazı kılınmayacak" iddialarına yanıt verdi Koronavirüs tedbirleri kapsamında kamu görevlilerinin yurt dışına çıkışları durduruldu