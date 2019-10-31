Son Dakika Haberleri: Macron: Laikliği nefret ve ayrımcılığı yaymak için kullananları kınıyorum
Son Dakika Dünya Macron: Laikliği nefret ve ayrımcılığı yaymak için kullananları kınıyorum

Macron: Laikliği nefret ve ayrımcılığı yaymak için kullananları kınıyorum

6 saat önce

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkede din tartışmaları çerçevesinde laikliği nefret ve ayrımcılığı yaymak için kullananları kınadı.

Macron: Laikliği nefret ve ayrımcılığı yaymak için kullananları kınıyorum, System.String[]

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkede din tartışmaları çerçevesinde laikliği nefret ve ayrımcılığı yaymak için kullananları kınadı.


Avrupa Yahudi Merkezi'nin açılışında konuşan Macron, ülkede son günlerde yoğunlaşan laiklik tartışmalarına da değindi.

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Emmanuel Macron, Cumhurbaşkanı, Avrupa, Fransa, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 02:22 
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