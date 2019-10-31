Macron: Laikliği nefret ve ayrımcılığı yaymak için kullananları kınıyorum
6 saat önce
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkede din tartışmaları çerçevesinde laikliği nefret ve ayrımcılığı yaymak için kullananları kınadı.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkede din tartışmaları çerçevesinde laikliği nefret ve ayrımcılığı yaymak için kullananları kınadı.
Avrupa Yahudi Merkezi'nin açılışında konuşan Macron, ülkede son günlerde yoğunlaşan laiklik tartışmalarına da değindi.
Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 02:22
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