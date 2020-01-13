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Macron: Libya'da Hafter'i değil, BM'nin çabalarını destekliyoruz
6 saat önce
Fransa'nın Libya'da Hafter'i desteklediğine dair iddiaları yalanlayan Macron, "Fransa Hafter ya da Sarrac yanlısı değil, ülkede BM'nin girşimlerini destekliyoruz" ifadelerini kullandı
Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 02:54
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