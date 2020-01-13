Macron: Libya'da Hafter'i değil, BM'nin çabalarını destekliyoruz - Son Dakika
Son Dakika Dünya Macron: Libya'da Hafter'i değil, BM'nin çabalarını destekliyoruz - Son Dakika Dünya

Macron: Libya'da Hafter'i değil, BM'nin çabalarını destekliyoruz

6 saat önce

Fransa'nın Libya'da Hafter'i desteklediğine dair iddiaları yalanlayan Macron, "Fransa Hafter ya da Sarrac yanlısı değil, ülkede BM'nin girşimlerini destekliyoruz" ifadelerini kullandı

Macron: Libya'da Hafter'i değil, BM'nin çabalarını destekliyoruz, System.String[]

Libya krizine çözüm için Türkiye ve Rusya'nın öncülüğünde Moskova'da düzenlenen toplantılar devam ederken Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Rus mevkidaşı Vladimir Putin ile telefonda görüştü.


Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Macron'un Libya'da "güvenilir, sürdürülebilir ve gerçek" bir ateşkes istediği kaydedildi.

Euronews.com'da Görüntüle

Moskova, Fransa, Rusya, Libya, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 02:54 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Moskova'da düzenlenen Libya toplantısında UMH ve Hafter güçleri birlikte oturmak zorunda kaldı
Cani anne, 3 yaşındaki kızını eve kilitleyip partiye gitti! Yavrusu açlık ve susuzluktan öldü UHM Başbakanı Serrac, Hafter ile görüşmeyi reddetti 2020 Oscar adayları belli oldu! Joker, 11 dalda aday gösterildi

Son Dakika Haberleri
21:14 Hatay'da "Türkülerle, oyunlarla, ben Anadoluyum" programı - Son Dakika Haber
21:10 Buzağı hırsızları bekçilere yakalandı - Son Dakika Haber
21:06 Ayakkabısının topuğunda eroinle yakalandı - Son Dakika Haber
21:01 Beylikdüzün'deki kanlı hesaplaşmanın detayları ortaya çıktı - Son Dakika Haber
20:51 Yaşlı kadın evinde ölü bulundu - Son Dakika Haber
20:50 2020 Oscar adayları belli oldu! Joker, 11 dalda aday gösterildi - Son Dakika Haber
20:29 Damızlık boğalara verilen ilacı kullanan adam, 3 gün ağrılar içinde kıvranınca acilen cinsel organ ameliyatına alındı - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.01.2020 21:19:28. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Macron: Libya'da Hafter'i değil, BM'nin çabalarını destekliyoruz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]