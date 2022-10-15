Macron, Lübnan Cumhurbaşkanı Avn'ı İsrail'le deniz sınırı anlaşması dolayısıyla tebrik etti - Son Dakika
Üye Girişi

Macron, Lübnan Cumhurbaşkanı Avn'ı İsrail'le deniz sınırı anlaşması dolayısıyla tebrik etti

15.10.2022 16:50
Macron, Lübnan Cumhurbaşkanı Avn'ı İsrail'le deniz sınırı anlaşması dolayısıyla tebrik etti

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn'ı İsrail'le vardıkları deniz sınırı anlaşması dolayısıyla tebrik ettiği bildirildi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avnİsrail'le vardıkları deniz sınırı anlaşması dolayısıyla tebrik ettiği bildirildi.

Lübnan Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Macron, Lübnan Cumhurbaşkanı Avn ile telefonda görüştü.

Avn'ın İsrail-Lübnan deniz sınırı dosyasını yönetme sürecinden övgüyle söz eden Macron, Fransa'nın Lübnan'a olan desteğini teyit etti.

İsrail-Lübnan deniz sınırı anlaşması dolayısıyla Avn'ı tebrik eden Macron, Fransa'nın petrol ve gaz arama konusundaki yükümlülüklerine bağlı olduğunu dile getirdi.

İsrail-Lübnan deniz sınırı anlaşması

İsrail ile Lübnan arasında uzun süredir yaklaşık 860 kilometrekarelik tartışmalı deniz sahası nedeniyle anlaşmazlık yaşanıyordu.

Tel Aviv ve Beyrut yönetimleri, son 4 ayda inişli çıkışlı devam eden müzakereler sonucunda iki ülke arasında arabuluculuk yapan ABD'den nihai anlaşma taslağını teslim aldı.

İsrail Başbakanı Yair Lapid, 11 Ekim'de, İsrail ile Lübnan'ın deniz sınırlarının çizilmesi konusunda anlaşmaya vardıklarını bildirmişti.

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn da, 13 Ekim'de İsrail ile deniz sınırı anlaşmasına ilişkin nihai taslağı Tel Aviv yönetiminin ardından onayladı.

YORUMLAR
500
Fransa Dışişleri Bakanı, Lübnanlı yetkililerle 'yeni cumhurbaşkanı seçimini' görüştü Fransa Dışişleri Bakanı, Lübnanlı yetkililerle 'yeni cumhurbaşkanı seçimini' görüştü Lübnan Devlet Başkanı Aoun: 'Lübnan, İsrail'e tek bir kilometre bile vermedi' Lübnan Devlet Başkanı Aoun: 'Lübnan, İsrail'e tek bir kilometre bile vermedi'
Kaynak: AA

Fransa, Lübnan, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Macron, Lübnan Cumhurbaşkanı Avn'ı İsrail'le deniz sınırı anlaşması dolayısıyla tebrik etti - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
20:02 Kanserle mücadele ederken vücudunda gelişen mantar enfeksiyonu sebebiyle yaşamını kaybeden Billur Kalkavan'ın son sözleri ortaya çıktı
19:31 Galatasaray, ara transferde bombayı patlatıyor! Belçikalı yıldız ile görüşmelere başlanacak
19:06 Adana Demirspor, İstanbul'da farka koştu! Mavi Şimşekler, Kasımpaşa'yı 4-1 mağlup ederek zirve yürüyüşünü sürdürdü
18:49 Okan Buruk, yıldızları sahaya sürdü! Kayserispor-Galatasaray maçında ilk 11'ler belli oldu
18:10 İngiliz bilim insanlarından dünyayı umutlandıran açıklama: Kanser aşısında olumlu sonuca varılmak üzere
18:06 41 kişinin can verdiği maden ocağında incelemelerde bulunan CHP lideri Kılıçdaroğlu: Gerçekten öfke doluyum, bu ailelere kim hesap verecek?
18:08 Adana Demirspor'da Belhanda fırtınası! 4 dakika içinde attığı gol ve yaptığı asistle maça damga vurdu
17:42 ABD'de ilk insanın nasıl oluştuğuna dair rapor hazırlayan bilim insanlarına tepki yağdı
17:41 Fenerbahçeli İsmail Yüksek'in Jorge Jesus'a hitap şekli gündem oldu: Bak şimdi babamı çekiyorum
16:36 İzmir Konak'ta ortalık karıştı! Eşiyle tartışırken araya giren vatandaşa pompalı tüfekle ateş eden şahıs, yanlışlıkla bakkal sahibini vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2022 20:14:51. #1.11#
SON DAKİKA: Macron, Lübnan Cumhurbaşkanı Avn'ı İsrail'le deniz sınırı anlaşması dolayısıyla tebrik etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement