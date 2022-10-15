Macron, Lübnan Cumhurbaşkanı Avn'ı İsrail'le deniz sınırı anlaşması dolayısıyla tebrik etti

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn'ı İsrail'le vardıkları deniz sınırı anlaşması dolayısıyla tebrik ettiği bildirildi.

Lübnan Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Macron, Lübnan Cumhurbaşkanı Avn ile telefonda görüştü.

Avn'ın İsrail-Lübnan deniz sınırı dosyasını yönetme sürecinden övgüyle söz eden Macron, Fransa'nın Lübnan'a olan desteğini teyit etti.

İsrail-Lübnan deniz sınırı anlaşması dolayısıyla Avn'ı tebrik eden Macron, Fransa'nın petrol ve gaz arama konusundaki yükümlülüklerine bağlı olduğunu dile getirdi.

İsrail-Lübnan deniz sınırı anlaşması

İsrail ile Lübnan arasında uzun süredir yaklaşık 860 kilometrekarelik tartışmalı deniz sahası nedeniyle anlaşmazlık yaşanıyordu.

Tel Aviv ve Beyrut yönetimleri, son 4 ayda inişli çıkışlı devam eden müzakereler sonucunda iki ülke arasında arabuluculuk yapan ABD'den nihai anlaşma taslağını teslim aldı.

İsrail Başbakanı Yair Lapid, 11 Ekim'de, İsrail ile Lübnan'ın deniz sınırlarının çizilmesi konusunda anlaşmaya vardıklarını bildirmişti.

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn da, 13 Ekim'de İsrail ile deniz sınırı anlaşmasına ilişkin nihai taslağı Tel Aviv yönetiminin ardından onayladı.