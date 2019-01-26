Macron, Maduro'ya 8 Gün Verdi
47 dakika önce
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Venezuela'da seçim kararını duyurması için Veneuzela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya 8 gün süre verdiğini duyurdu.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Venezuela
'da seçim kararını duyurması için Veneuzela Devlet Başkanı Nicolas Maduro
'ya 8 gün süre verdiğini duyurdu. Macron aksi takdirde Juan Guaido'yu devlet başkanı olarak tanıyacaklarını belirtti.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Venezuela'da seçim kararını duyurması için Veneuzela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya 8 gün süre verdiğini söyledi. Macron, "Venezuelalı halk geleceğine özgürce karar verebilmeli. 8 gün içinde seçim yapılacağı duyurulmazsa, Guaido'yu politik bir süreç başlatmak için Venezuela'nın 'sorumlu başbakanı' olarak tanımaya hazırız. Avrupa
ortaklarımızla bunun üzerinde çalışıyoruz" dedi. - PARİS
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Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 03:09 Kaynak: İHA
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