Son Dakika Haberleri: Macron, Merkel, Johnson ve Erdoğan'la buluşacak
Son Dakika Dünya Macron, Merkel, Johnson ve Erdoğan'la buluşacak

Macron, Merkel, Johnson ve Erdoğan'la buluşacak

52 dakika önce

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Merkel ve Johnson'la gelecek haftalarda Erdoğan'la bir araya gelmek konusunda anlaştıklarını açıkladı.

Macron, Merkel, Johnson ve Erdoğan'la buluşacak, System.String[]

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Merkel ve Johnson'la gelecek haftalarda Erdoğan'la bir araya gelmek konusunda anlaştıklarını açıkladı.Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, gelecek haftalarda Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la bir araya gelmek için Almanya Başbakanı Angela Merkel ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile anlaştıklarını söyledi.


Brüksel'deki AB zirvesinin ardından konuşan Macron, üç ülkenin bu süre zarfında Erdoğan'nı yanı sıra ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile de koordineli bir iletişim kuracağını belirtti.


Erdoğan ile görüşmenin önümüzdeki haftalarda gerçekleşeceğini belirten Macron, Türkiye'nin bir NATO üye olduğunu hatırlattı. Fransa lideri dört ülkenin bir araya gelmesinin 'NATO'nun ne olabileceği ya da ne olması gerektiği' konusundaki uyuma katkı sağlayacağını söyledi.


Olası dörtlü zirvenin bir numaralı gündem maddesinin Suriye'de yaşanan gelişmeler olması bekleniyor.


Erdoğan, dün ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence başkanlığındaki bir heyeti Ankara'da kabul etmiş, görüşmelerden askeri operasyona 120 saat süreyle ara verilmesi kararı çıkmıştı. İki ülkenin yayınladığı 13 maddelik ortak bildiride de NATO ortaklığına vurgu yapan ifadeler yer almıştı.


Erdoğan'ın ABD heyetiyle yaptığı görüşmelerin ardından 22 Ekim'de Soçi'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile de bir görüşme yapması bekleniyor.


dpa, DW/ BK, HS


(c)

Angela Merkel, Cumhurbaşkanı, Fransa, Dünya

Kaynak: Deutsche Welle

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 09:53 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



75 kişiyi 13 milyon lira dolandıran Ponzi Arzu'nun mahkemesi ertelendi
YPG'nin gerçek yüzü 'Syria The Backstage' belgeseliyle ortaya çıkacak Dünya çapında önemli isimler mutlu şehirler için Kartepe Zirvesi'nde bir araya geliyor Galatasaray 5 maç sonra galip geldi!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.10.2019 22:46:10. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Macron, Merkel, Johnson ve Erdoğan'la buluşacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]