Son Dakika Haberleri: "Macron, Merkel ve Johnson Erdoğan'la görüşme kararı aldı"
Son Dakika Ekonomi 'Macron, Merkel ve Johnson Erdoğan'la görüşme kararı aldı'

"Macron, Merkel ve Johnson Erdoğan'la görüşme kararı aldı"

1 saat önce

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, "Merkel ve Johnson ile gelecek haftalarda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmeye karar verdik.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, "Merkel ve Johnson ile gelecek haftalarda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmeye karar verdik." dedi.

Angela Merkel, Cumhurbaşkanı, Fransa, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 04:32 
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