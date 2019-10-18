"Macron, Merkel ve Johnson Erdoğan'la görüşme kararı aldı"
1 saat önce
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, "Merkel ve Johnson ile gelecek haftalarda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmeye karar verdik.
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, "Merkel ve Johnson ile gelecek haftalarda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmeye karar verdik." dedi.
Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 04:32
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