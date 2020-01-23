Macron Mescid-i Aksa'yı ziyaret etti - Son Dakika

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, işgal altındaki Doğu Kudüs'teki Mescid-i Aksa'yı ziyaret etti.



Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İsrail ve Filistin gezisi kapsamında işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesindeki Mescid-i Aksa'yı ziyaret etti. Macron'a Mescid-i Aksa ziyaretinde Mescid-i Aksa Vakfı Müdürü Şeyh Ömer el-Kisvan ve Kudüs İslami Vakıflar İdaresi yetkilileri eşlik etti. Mescid-i Aksa'nın avlusunda dolaşan Macron, Meğaribe kapısına kadar gezdi.



Macron, İsrail'de düzenlenecek Beşinci Dünya Holokost/Soykırımı Forumu'na katılmak üzere İsrail'e gelmişti. Ziyaret kapsamında İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile bir araya gelen Macron'un, Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas ile de bir araya gelmesi bekleniyor. - KUDÜS