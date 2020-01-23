Macron Mescid-i Aksa'yı ziyaret etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Macron Mescid-i Aksa'yı ziyaret etti - Son Dakika

Macron Mescid-i Aksa'yı ziyaret etti

6 saat önce

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, işgal altındaki Doğu Kudüs'teki Mescid-i Aksa'yı ziyaret etti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, işgal altındaki Doğu Kudüs'teki Mescid-i Aksa'yı ziyaret etti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İsrail ve Filistin gezisi kapsamında işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesindeki Mescid-i Aksa'yı ziyaret etti. Macron'a Mescid-i Aksa ziyaretinde Mescid-i Aksa Vakfı Müdürü Şeyh Ömer el-Kisvan ve Kudüs İslami Vakıflar İdaresi yetkilileri eşlik etti. Mescid-i Aksa'nın avlusunda dolaşan Macron, Meğaribe kapısına kadar gezdi.

Macron, İsrail'de düzenlenecek Beşinci Dünya Holokost/Soykırımı Forumu'na katılmak üzere İsrail'e gelmişti. Ziyaret kapsamında İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile bir araya gelen Macron'un, Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas ile de bir araya gelmesi bekleniyor.

(İHA)

Macron Mescid-i Aksa'yı ziyaret etti

Cumhurbaşkanı, Doğu Kudüs, Fransa, Aksa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 09:15 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İsrail'e giden Fransa lideri Macron, Ağlama Duvarı'nda dua etti
Beyaz Saray'ın Youtube hesabından yapılan paylaşımda Trump-Ruhani hatası göze çarptı Neymar'ın Reims maçında kalçasıyla attığı pas, sosyal medyada gündem oldu Son dakika: FETÖ elebaşının her yerini öptüğünü söyleyen Yusuf Bekmezci tutuklandı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2020 15:41:53. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Macron Mescid-i Aksa'yı ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]