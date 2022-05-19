Macron, Moldova Cumhurbaşkanı Sandu ile Elysee'de bir araya geldi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve konuğu Moldova Cumhurbaşkanı Maia Sandu, Rusya- Ukrayna Savaşı ve Moldova üzerindeki sonuçlarının yanı sıra ikili meseleler ve Moldova'nın Avrupa Birliğine (AB) üyelik başvurusunu görüşmek üzere Elysee Sarayı'nda bir araya geldi.

Macron, görüşme öncesi düzenlenen ortak basın toplantısında yaptığı konuşmada, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının bölgenin ve özellikle Moldova'nın istikrarı için bir tehdit oluşturduğunu söyledi.

Yakın zamanda Moldova'nın Transdinyester bölgesinde gerçekleşen olaylarla, savaşın komşu ülkelere de yayılma ihtimalinin göz ardı edilemez olduğuna işaret eden Macron, Fransa'nın bölgenin güvenliğinin yanı sıra Moldova'nın istikrarı, egemenliği ve toprak bütünlüğünü ihlal eden herhangi bir adıma karşı dikkatle takipte olduğunu belirtti.

Macron, 5 Nisan'da Berlin'de açılışı yapılan ve eş başkanlığını Fransa, Almanya ve Romanya'nın yaptığı Moldova Destek Platformu aracılığıyla, Moldova'nın ihtiyacı olan tüm yardımı alabilmesi için çalıştıklarını belirtti.

AB'nin Moldova'ya yapılan destekte önemli bir rol üstendiğine değinen Macron, AB'nin ülkeye şimdiye kadar finansal ve insani açıdan yardım sağlamış olduğunu ve AB sınır koruma ajansı Frontex'in ülkede konuşlandırıldığını hatırlattı.

Macron, iki ülke ve Moldova-AB arasındaki dayanışmanın devam edeceğini belirterek, Moldova'nın AB'ye üyelik başvurusuna ilişkin AB Komisyonunun bir an önce görüş bildirmesini umduğunu söyledi.

9 Mayıs'ta Strazburg'da Avrupa Parlamentosundaki (AP) konuşması sırasında önerdiği "Avrupa siyasi topluluğu" önerisini hatırlatan Macron, Moldova'nın kalkınması yararına iki ülkenin işbirliğinin güçlenerek devam edeceğini kaydetti.

Sandu ise Moldova'nın Ukrayna-Rusya savaşını şiddetle kınadığını ve barışın yeniden tesis edilmesini desteklediğini ifade etti.

"Moldovalılar, Ukraynalı mültecilere kalplerini ve evlerini açtı." diyen Sandu, 24 Şubat'tan bu yana 450 bin mültecinin ülkelerinden geçtiğini ve on binlercesinin de Moldova'da kaldığını kaydetti.

Sandu, AB'nin kendileri için bir barış projesi olduğuna değinerek, AB'ye üyeliğin çok çaba ve sıkı çalışma gerektiren uzun ve karmaşık bir süreç olmasını anladıklarını ve bu yolda çalışmaya hazır olduklarını söyledi.

Moldova'nın bir Avrupa ülkesi olduğunun altını çizen Sandu, "Şüphesiz ki, (Moldova'nın) Bir Avrupa geleceği olacaktır." dedi.

Sandu, "AB'deki geleceğimiz, bize Moldova Cumhuriyetinin özgür dünyanın bir parçası olma şansını sunan stratejik bir seçenektir." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Sandu, görevine yeniden seçilen Macron'a başarılar diledi.