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Macron, Moskova ziyaretini değerlendirdi: "Amacıma ulaştım" - Son Dakika

Macron, Moskova ziyaretini değerlendirdi: "Amacıma ulaştım"

08.02.2022 14:24
Macron, Moskova ziyaretini değerlendirdi: "Amacıma ulaştım"

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı görüşmeyi değerlendirdiği açıklamasında, "Benim için mesele, tırmanışı önlemek ve yeni bakış açıları ortaya koymak için oyunu kilitlemekti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı görüşmeyi değerlendirdiği açıklamasında, "Benim için mesele, tırmanışı önlemek ve yeni bakış açıları ortaya koymak için oyunu kilitlemekti. Bana göre bu amaca ulaşıldı" dedi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya- Ukrayna arasında atan gerilimin çözümüne yönelik diplomatik temaslarını sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Macron, Moskova'dan Kiev'e giderken uçaktaki gazetecilere Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile gerçekleştirdiği görüşmeye dair değerlendirmede bulundu.

Macron, Putin ile yaptığı görüşmenin Ukrayna konusunda gerginliğin tırmanmasını önlemeye yardımcı olduğunu ifade etti. Putin'in konuyla ilgili "herhangi bir jest yapmaya hazır olduğunu bir an bile aklının ucundan geçirmediğini" belirten Macron, kendi amacının Ukrayna konusunda gerilimin daha fazla tırmanmasını engellemek olduğunu ve bunu da başardığını kaydetti. Macron, "Benim için mesele, tırmanışı önlemek ve yeni bakış açıları ortaya koymak için oyunu kilitlemekti. Bana göre bu amaca ulaşıldı. Fransa inandırıcılığını güçlendirdi" dedi.

Macron, bugün Kiev'de Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile bir araya gelecek.

(Melike Yazır/ İHA)

Macron, Moskova ziyaretini değerlendirdi: Amacıma ulaştım

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Vladimir Putin, cumhurbaşkanı, Moskova, Fransa, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Macron, Moskova ziyaretini değerlendirdi: 'Amacıma ulaştım' - Son Dakika


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