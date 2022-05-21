Macron, Muhammed bin Selman, Gabriel Boric ve Kamala Harris'le telefonda görüştü - Son Dakika
Üye Girişi

Macron, Muhammed bin Selman, Gabriel Boric ve Kamala Harris'le telefonda görüştü

21.05.2022 02:48
Macron, Muhammed bin Selman, Gabriel Boric ve Kamala Harris'le telefonda görüştü

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron sırayla Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Şili Cumhurbaşkanı Gabriel Boric ve ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'le ikili telefon görüşmeleri yaptı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron sırayla Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Şili Cumhurbaşkanı Gabriel Boric ve ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'le ikili telefon görüşmeleri yaptı.

Elysee'den yapılan açıklamaya göre, Macron ve Muhammed bin Selman görüşmesinde bölgesel krizler ele alındı. Macron, Bagdad Konferansının devamlılığında bölgedeki tansiyonları düşürmeye yönelik çabaların sürdürülmesi gerektiğini belirtti.

Genel seçimin ardından Lübnan'ın durumunu görüşen ikili, ülkenin toparlanması için yapısal reformların uygulanması gerektiğini ifade ederek, Lübnan halkını desteklemek için iş birliklerin devam edeceğini yineledi.

Görüşmede ayrıca Ukrayna- Rusya savaşı ve bunun küresel ölçekte istikrarsızlaştırıcı etkileri de ele alındı. Bu savaşın, özellikle enerji piyasalarında yarattığı dengesizlikler, herkesin enerji tedarik edebilmesini garantiye alabilmek ve dünyadaki fiyat artışını kontrol altına alabilmek için olası adımlar konuşuldu.

İkilinin, ülkeleri arasındaki iş birliği ve ortaklığı güçlendirmek istekleri kaydedildi.

Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Cumhurbaşkanlığına yeniden seçilmesi dolayısıyla Macron'u kutladı.

Macron-Boric görüşmesi

Macron-Boric görüşmesinde ise Ukrayna-Rusya savaşı ve sonuçları ele alındı.

Görüşmede Macron Boric'e, uluslararası bir gıda krizi riskine karşı mücadele etmeyi hedefleyen Gıda ve Tarım İyileştime (FARM) girişiminden bahsetti.

İkili, özellikle enerji geçişi ve ulaşım yanı sıra bilim, eğitim ve kültürel alanlarında iki ülke arasındaki işbirliğin derinleştirilmesini görüştü.

Görüşmede ayrıca Venezuela krizi ve bölgesel sonuçları konuşuldu.

Boric, görevine yeniden seçilen Macron'u tebrik etti.

Macron-Harris görüşmesi

Macron-Harris görüşmesinde, Macron ABD'de Buffalo kentinde 14 Mayıs 'ta bir süpermarkete düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin Fransa halkının hissettiği üzüntü ve şoku dile getirdi.

Macron, internet üzerinden de olmak üzere nefret ve aşırıcı şiddetle mücadeleyi sürdürme taahhüdünün hatırlattı.

Ukrayna-Rusya savaşı ve bunun küresel gıda güvenliğine yönelik ciddi sonuçlarından bahseden ikili, FARM girişimini konuştu. Macron ayrıca, ABD'nin Birleşmiş Milletler kapsamında önerdiği Global Call to Action desteğini yeniledi.

İkili, "Müttefiklerin" Ukrayna'ya bu krizi atlatması için gerekli askeri, finansal ve insani desteği sağlamasını selamlayarak, Ukraynalı mültecileri karşılama konusunda kayda değer bir dayanışma sergileyen Moldova'ya destek vermeye devam etmenin önemini vurguladı.

Görüşmede, NATO'ya üyelik için başvuru yapan Finlandiya ve İsveç de ele alındı.

Harris, yeniden Cumhurbaşkanı seçilmesi dolayısıyla Macron'u kutladı.

YORUMLAR
500
Avrupa borsaları yükselişle kapandı Avrupa borsaları yükselişle kapandı G7 ülkelerinden Ukrayna'ya 19,8 milyar dolarlık destek G7 ülkelerinden Ukrayna'ya 19,8 milyar dolarlık destek
Kaynak: AA

Tam Gemi Şok Denemeleri, Kamala Harris, Ukrayna, Fransa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Macron, Muhammed bin Selman, Gabriel Boric ve Kamala Harris'le telefonda görüştü - Son Dakika


Son Dakika
01:02 Avrupa'yı karadul tehlikesi sardı! Örümcek, zehri nedeniyle büyük korku saçıyor
00:57 ABD Dışişleri Bakanlığı, Aum Şinrikyo'nun da bulunduğu 5 örgütü Yabancı Terör Örgütü listesinden çıkardı
00:34 İstanbul'da ünlü bir restorana ait istinat duvarı çöktü, 2 kişi yaralandı!
00:32 Hande Sarıoğlu'ndan yine olay olacak hareket! Programında kalça dansı yaptı
00:27 Van'da deprem! AFAD 3.9 büyüklüğünde olduğunu açıkladı
00:22 Bu hafta içinde iki kez zamlanmıştı şimdi 1 liralık indirim geldi!
00:15 Fenerbahçe yeni teknik direktörünü buldu! İşte Jorge Jesus'un resmi imzayı atacağı tarih
23:21 Irak'ın Kuzey Metina bölgesinde EYP'ye basarak yaralanan uzman çavuş şehit düştü!
23:03 Liseli genç, mezarlıkta buluştuğu eski kız arkadaşının boğazını kesti!
22:42 Aslan, Süper Lig'in 38. haftasında Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.05.2022 02:55:21. #1.11#
SON DAKİKA: Macron, Muhammed bin Selman, Gabriel Boric ve Kamala Harris'le telefonda görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement