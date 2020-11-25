Macron, normale dönüşün üç aşamalı takvimini açıkladı - Son Dakika

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, sokağa çıkma yasağının bitişi ve normale dönüşün üç aşamalı takvimini açıkladı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ulusa sesleniş konuşmasında, sokağa çıkma yasağının bitişi ve normale dönüşün üç aşamalı takvimini açıkladı. Macron, 15 Aralık itibariyle sokağa çıkma yasağının tam olarak kalkacağını duyurdu.

Macron, 28 Kasım, 15 Aralık ve 20 Ocak olmak üzere üç kademeli uygulamalar getirileceğini ve Fransızların çabalarına devam etmeleri gerektiğini ifade etti. Fransa Cumhurbaşkanı, "İkinci dalganın pik noktası geçti" ifadelerini kullanırken, 28 Kasım itibariyle kısıtlamaların hafifletileceğini duyurdu.

Macron, 28 Kasım itibariyle önceden 1 saat ve 1 kilometre ile sınırlandırılan sokağa çıkış izinlerinin, 20 kilometre ve 3 saate çıkaracaklarını açıkladı. Okul dışı aktivitelerin de tekrar başlayabileceğini ifade eden Macron, izin belgesinin yine gerekli olmaya devam edeceğini vurguladı. Mağaza ve evlere yönelik hizmet sektörünün tekrar açılacağını duyuran Fransa Cumhurbaşkanı, restoranların akşam saat 21.00'e kadar açık kalabileceğini ve sıkı bir sağlık protokolü uygulanacağını aktardı. Macron, ibadetlerin 30 kişi ile sınırlandırılacağını ve ibadethanelerde ibadet edilebileceğini ifade etti.

Fransa Cumhurbaşkanı, ikinci etap olarak 15 Aralık itibariyle genel sokağa çıkma yasağının biteceğini, fakat akşam saat 21.00 ile sabah 7.00 arası kısmi sokağa çıkma yasağı uygulanacağını duyurdu. Macron, kısmi sokağa çıkma yasağının Noel gecesi olan 24 Aralık ve yeni yıl gecesi olan 31 Aralık günü uygulanmayacağını açıkladı. Cumhurbaşkanı Macron, ayrıca sinema, müze ve tiyatroların 15 Aralık itibariyle tekrar kapılarını açacağını duyurdu.

Son etap olarak 20 Ocak tarihini belirleyen Macron, "O tarihte yıl sonu kutlamaları konusunda yeterli perspektife sahip olacağız" ifadelerini kullanarak, tekrardan durum incelemesi yapacaklarını dile getirdi. Macron kayak merkezleriyle ilgili olarak ise, "Bana göre önümüzdeki tatiller için bir açılış öngörmek imkansız görünüyor, ancak Ocak ayında yeniden açılmaları daha uygun görünüyor" dedi.

Macron, Covid-19'a karşı aşı yaptırmanın zorunlu olmayacağını ve aşı kampanyasının "en hassas insanlar" için Aralık sonu Ocak başı gibi başlayacağını duyurdu. - PARİS