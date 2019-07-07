Son Dakika Haberleri: Macron, nükleer anlaşmanın zayıflatılmasının Tahran için sonuçlar doğuracağı uyarısında bulundu
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Macron, nükleer anlaşmanın zayıflatılmasının Tahran için sonuçlar doğuracağı uyarısında bulundu

31 dakika önce

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İran ile 2015 yılında yapılan nükleer anlaşmanın daha fazla zayıflatılmasından endişe duyduğunu belirterek, bunun kaçınılmaz olarak Tahran için sonuçlar doğuracağı uyarısında bulundu.

Macron, nükleer anlaşmanın zayıflatılmasının Tahran için sonuçlar doğuracağı uyarısında bulundu, System.String[]
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İran ile 2015 yılında yapılan nükleer anlaşmanın daha fazla zayıflatılmasından endişe duyduğunu belirterek, bunun kaçınılmaz olarak Tahran için sonuçlar doğuracağı uyarısında bulundu.

Macron, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile nükleer anlaşmayla ilgili son gelişmeler konusunda bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 09:37 
Cumhurbaşkanı, Tahran, İran, Dünya
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