Macron: Nükleer başlıklarımız 300'ün altında, Avrupa'nın 'silahlanmayı kontrol ajandası' olmalı - Son Dakika
Son Dakika Dünya Macron: Nükleer başlıklarımız 300'ün altında, Avrupa'nın 'silahlanmayı kontrol ajandası' olmalı - Son Dakika Dünya

Macron: Nükleer başlıklarımız 300'ün altında, Avrupa'nın 'silahlanmayı kontrol ajandası' olmalı

12 dakika önce

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avrupa ülkelerinin "ortak uluslararası silahlanmayı kontrol ajandası olması gerektiğini" söyledi.

Macron: Nükleer başlıklarımız 300'ün altında, Avrupa'nın 'silahlanmayı kontrol ajandası' olmalı, System.String[]

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avrupa ülkelerinin "ortak uluslararası silahlanmayı kontrol ajandası olması gerektiğini" söyledi. Macron ayrıca Fransa'nın 300'ün altında nükleer başlığa sahip olduğunu açıkladı.


Fransa'nın başkenti Paris'te ülkesinin savunma stratejisi hakkında konuşan Macron, "Fransa, Avrupalı partnerlerinden bu konuyla en ilgili olanlarını ortak uluslararası bir stratejinin temellerini atmak için harekete geçirecek" dedi.

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Emmanuel Macron, Cumhurbaşkanı, Fransa, Avrupa, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 03:41 
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