Macron, okullarda "dini anımsatıcı kıyafetler giyildiği" iddiasına ilişkin net bilgi istedi - Son Dakika
Üye Girişi

Macron, okullarda "dini anımsatıcı kıyafetler giyildiği" iddiasına ilişkin net bilgi istedi

03.06.2022 02:21
Macron, okullarda "dini anımsatıcı kıyafetler giyildiği" iddiasına ilişkin net bilgi istedi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'nun okullardaki "dini anımsatıcı kıyafetler giyilmesine" ilişkin iddialar hakkında daha net bilgi istediği aktarıldı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'nun okullardaki "dini anımsatıcı kıyafetler giyilmesine" ilişkin iddialar hakkında daha net bilgi istediği aktarıldı.

L'Opinion gazetesi dün yayımladığı haberde Milli Eğitime bağlı okullarda "İslami kıyafet epidemisi" başladığını ileri sürdü.

Söz konusu gazetede, son aylarda ülkedeki birçok lisede bol elbise giyen kızlar ve uzun tunik (kamis) giyen erkek öğrenciler görüldüğü iddia edildi.

Yerel basında yer alan haberlerde, Marsilya ziyareti sırasından L'Opinion'un haberine atfen sorulan soruya Macron, "Her konuda olduğu gibi, salgınlar olduğunda da semptomları olmalı ve (bunları) bizim ölçmemiz gerekiyor." dedi.

Macron, "Bu konuda çok net olacağım, yürütmek istediğim politika her zamanki gibi aynı, doğruluk (politikası)." diyerek bu konuyla ilgili net ve doğru bilgi istediğine işaret etti.

Ardından Cumhuriyet'in yasasının uygulanmasını istediğini belirten Macron, kanunen okullarda öğrencilerin "dini semboller" kullanmasının yasak olduğunu hatırlattı.

Macron, Eğitim ve Gençlik Bakanı Pap Ndiaye ile birlikte Cumhuriyetin yasalarına uymayan tüm durumları en net şekilde takip edecek, tartacak ve cevap vereceklerini söyledi.

YORUMLAR
500
Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un basın toplantısı Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un basın toplantısı
Kaynak: AA

Emmanuel Macron, Fransa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Macron, okullarda 'dini anımsatıcı kıyafetler giyildiği' iddiasına ilişkin net bilgi istedi - Son Dakika


Son Dakika
00:54 Batman'da husumetli iki aile arasında çıkan kavgada 3 kişi hayatını kaybetti
00:44 Ablasına veda mesajı ile konum attı, polis ekipleri doktoru ağaca asılı halde buldu
00:41 2018 seçimleriyle son anket kıyaslandı! Aydın'da AK Parti puan kaybederken İYİ Parti oylarını ikiye katladı
00:35 İsveç Başbakanı Magdalena Andersson'dan gensoru önergesi verilmesi halinde istifa resti
00:28 Fransa'da başörtülü kadını restorana almayan kişi mahkemede yargılanacak
00:15 Pakistan'da akaryakıt zammı öncesi binlerce vatandaş istasyona akın etti
23:59 Dışişleri, yaptığı telefon görüşmesinde ABD'ye sınır ötesi operasyonu hakkında net mesajlar verdi
23:46 Rusya gıda krizini önlemek için tek bir şart sundu: Denizi mayınlardan temizleyin
23:08 NATO Genel Sekreteri'nden Türkiye çıkışı: Endişeleri ele almalı ve sonra ileriye doğru ortak bir yol bulmalıyız
22:23 Bandırmaspor'u 2-1 yenen İstanbulspor, Süper Lig'e çıkan son takım oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.06.2022 02:27:47. #1.11#
SON DAKİKA: Macron, okullarda "dini anımsatıcı kıyafetler giyildiği" iddiasına ilişkin net bilgi istedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement