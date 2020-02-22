Macron, Paris Tarım ve Hayvancılık Fuarı'nda çiftçilerle buluştu - Son Dakika
Son Dakika Dünya Macron, Paris Tarım ve Hayvancılık Fuarı'nda çiftçilerle buluştu - Son Dakika Dünya

Macron, Paris Tarım ve Hayvancılık Fuarı'nda çiftçilerle buluştu

7 saat önce

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Paris'te düzenlenen bir tarım fuarını gezerek çiftçilerle bir araya geldi. AB'nin tarım politikalarına değinen Fransız lider, Ortak Tarım Politikası için cömert bütçe ayrılmasını savundu.

Macron, Paris Tarım ve Hayvancılık Fuarı'nda çiftçilerle buluştu, System.String[]

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Paris'te düzenlenen bir tarım fuarının açılışına katılarak çiftçilerle bir araya geldi.


Avrupa Birliği'nin tarım politikalar ile ilgili sorular yöneltilen Fransız lider, Ortak Tarım Politikası için cömert bütçe ayrılmasını savundu, bu bütçenin sektördeki geçiş döneminde çiftçilerin elini rahatlatabileceğini söyledi.

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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 08:39 
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