Macron, Paris Tarım ve Hayvancılık Fuarı'nda çiftçilerle buluştu

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Paris'te düzenlenen bir tarım fuarının açılışına katılarak çiftçilerle bir araya geldi.



Avrupa Birliği'nin tarım politikalar ile ilgili sorular yöneltilen Fransız lider, Ortak Tarım Politikası için cömert bütçe ayrılmasını savundu, bu bütçenin sektördeki geçiş döneminde çiftçilerin elini rahatlatabileceğini söyledi.